Újra a Dunántúlon csaptak le az unokázós csalók – ömillió "ment a levesbe"...

Az asszony elmondta a férfinak, csak 3,5 millió forintot tud azonnal átadni, számolt be a police.hu. A telefonáló erre közölte, akkor tegye hozzá az otthon található aranytárgyakat is. A megrémült asszony a pénzét és az összes arany ékszerét – utóbbit 1,5 millió forint értékben – becsomagolta egy neszesszerbe, és az állítólagos rendőr utasítása szerint a háza utca felőli ablakába tette. Az ismeretlen ezalatt folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot telefonon, és megnyugtatta, ne aggódjon, hamarosan haza fogják hozni a fiát. A sértett később gyanakodni kezdett, ezért felhívta a fiát, s ekkor derült ki, hogy az egész történet hazugság volt. A csaló csaknem 5 millió forintos kárt okozott.

A rendőrség azt kéri: figyelmeztessük idősebb hozzátartozóinkat, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Képünk illusztráció.

Forrás: police.hu