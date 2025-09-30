szeptember 30., kedd

Későn fogott gyanút

1 órája

Újra a Dunántúlon csaptak le az unokázós csalók – ötmillió "ment a levesbe"...

Rendőrként bemutatkozva hívott fel valaki egy 82 éves Sopron környéki nőt szeptember 25-én, és arról tájékoztatta, hogy letartóztatták az egyik fiát, de 3-4 millió forint váltságdíjért elintézi, hogy ne kelljen börtönbe mennie.

Zaol.hu

Az asszony elmondta a férfinak, csak 3,5 millió forintot tud azonnal átadni, számolt be a police.hu. A telefonáló erre közölte, akkor tegye hozzá az otthon található aranytárgyakat is. A megrémült asszony a pénzét és az összes arany ékszerét – utóbbit 1,5 millió forint értékben – becsomagolta egy neszesszerbe, és az állítólagos rendőr utasítása szerint a háza utca felőli ablakába tette. Az ismeretlen ezalatt folyamatosan tartotta vele a kapcsolatot telefonon, és megnyugtatta, ne aggódjon, hamarosan haza fogják hozni a fiát. A sértett később gyanakodni kezdett, ezért felhívta a fiát, s ekkor derült ki, hogy az egész történet hazugság volt. A csaló csaknem 5 millió forintos kárt okozott.

A rendőrség azt kéri: figyelmeztessük idősebb hozzátartozóinkat, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Képünk illusztráció.
Forrás: police.hu

