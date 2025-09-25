28 perce
Újabb konfliktus a keszthelyi szülészet újranyitása kapcsán – miről szavaztak valójában a képviselők?
Szerdán a képviselő-testületi ülésen Tóth Gergely polgármester előterjesztést nyújtott be a Keszthelyi Kórházzal kapcsolatban. A Fidesz–KDNP képviselői ezt nem támogatták – és ennek nagyon egyszerű oka van. Közben Nagy Bálint államtitkár arról posztolt: várják a lakosság Keszthelyi Kórházzal kapcsolatos kérdéseit.
Dr. Boldizsár Erzsébet önkormányzati képviselő friss posztjában hosszan taglalja, miért nem szavazták meg a polgármester Keszthelyi Kórházzal kapcsolatos követeléseit. Mint fogalmaz, a pontokba szedett követelések teljesen megalapozatlanok voltak: olyan vágyakat fogalmaznak meg, aminek természetesen mindenki örülne, de mindenféle realitást nélkülöznek. Ahhoz, hogy tényleges stratégia készüljön az önkormányzat részéről, először ismerni kellene a problémák gyökerét, okait, valamint a szakmai és jogi környezetet. A polgármesternek ezekről sajnos fogalma sincs, szögezi le a képviselő, megjegyezve: nem történt egyeztetés a kórház fenntartóival, szakmai szervezetekkel, sem az érintett intézményekkel. "Egy év telt el a polgármesteri ciklusból, de eddig semmilyen kézzelfogható eredményt nem tud felmutatni, csak követeléseket", fogalmaz dr. Boldizsár Erzsébet.
Az önkormányzati képviselő a következő kérdéseket teszi fel a téma kapcsán:
- Hányszor ült le a polgármester dr. Gasztonyi Beáta főigazgató asszonnyal a kórház jövőjéről tárgyalni?
- Hányszor ment el a szakminisztériumba, hogy a miniszterrel vagy az államtitkárral tárgyaljon?
- Milyen konkrét eredményt tud felmutatni a kórház ügyében?
Keszthelyi Kórház: szakmailag átgondolt cselekvési tervre van szükség
- A keszthelyi embereknek nem megalapozatlan vágyak felsorolására, hanem egy valódi, szakmailag átgondolt cselekvési tervre van szüksége - folytatja dr. Boldizsár Erzsébet, aki szerint "ehhez partnerség kellene a kórház vezetésével, a szakmai szervezetekkel, a térség országgyűlési képviselőjével és minden illetékes döntéshozóval. Úgy tűnik azonban, hogy Tóth Gergely polgármester erre alkalmatlan: nem tud együttműködni". - Mi, a Fidesz–KDNP képviselői erre készek vagyunk. A polgármester azonban a konstruktív együttműködés helyett csak hergeli az embereket, politikai támadásokat fogalmaz meg – ezzel viszont nem megoldja, hanem súlyosbítja a problémákat.
Politikai hangulatkeltés?
Dr. Boldizsár Ildikó szerint mi sem bizonyítja jobban, hogy "Tóth Gergely nem valódi megoldásokat keres, hanem kizárólag politikai hangulatkeltésre használja a kórház ügyét, mint az, hogy a tegnapi ülésről ma úgy számolt be a közösségi oldalán: a fideszes képviselők nem szavazták meg a szülészet újranyitását".
- Ez egyszerűen nem igaz! A szavazás nem a szülészet újranyitásáról, hanem a polgármester szakmai megalapozottságot teljesen nélkülöző, vágyakra épített követeléscsomagjáról zajlott.
Ennyi erővel akár arról is szavazhatnánk, hogy minden karácsonykor essen hó - zárja posztját dr. Boldizsár Ildikó.
Nem a politika játszótere
A Keszthelyi Kórház körül mindig történik valami, a napokban arról írtunk, hogy három polgármester arra kéri a keszthelyieket és a térségben élőket, hogy a térségi egészségügy minőségi színvonalának és fejlődésének érdekében ne üljenek fel semmiféle politikai hergelésnek, a Keszthelyi Kórház ugyanis nem a politika játszótere. Nagy Bálint államtitkár, országgyűlési képviselő pedig nemrégiben arról tájékoztatott, hogy a Keszthelyi Kórház fejlődik – minden ellenkező álhír ellenére.
Míg friss posztjában arról beszél az országgyűlési képviselő, hogy dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár lesz a polgármesteri fórum következő vendége, október 1-jéig várják a lakosság kérdéseit is a Keszthelyi Kórházzal kapcsolatban a [email protected] e-mail címre.
