Új videogasztroszkóp a zalai kórházban – ilyen betegségek diagnosztizálásában vehetik hasznát

Ezúttal a Belgyógyászati Osztály eszközparkja bővült egy Olympus gyártmányú videogasztroszkóppal, ami kompatibilis a kórházban működő, azonos gyártótól származó endoszkópos toronnyal.

A kórház 11 millió forintért szerezte be az új videogasztroszkópot.

Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

A diagnosztikát segítő műszer beszerzése csaknem 11 millió forintos ráfordítással valósult meg, közölte a egészségügyi intézmény Facebook-oldalán.

A betegségek diagnosztizálása mellett kisebb beavatkozások is alkalmas.

A videogasztroszkóp nevű műszer az emésztőrendszeri megbetegedéseket felderítő orvosi vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze. Alkalmas a nyelőcső, a gyomor vagy a nyombél betegségeinek diagnosztizálására, az eszközzel kisebb beavatkozások is végezhetők.