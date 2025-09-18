Nagyértékű eszközbeszerzés
1 órája
Új videogasztroszkóp a zalai kórházban – ilyen betegségek diagnosztizálásában vehetik hasznát
Újabb nagy értékű eszközbeszerzés valósult meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban.
Ezúttal a Belgyógyászati Osztály eszközparkja bővült egy Olympus gyártmányú videogasztroszkóppal, ami kompatibilis a kórházban működő, azonos gyártótól származó endoszkópos toronnyal.
A diagnosztikát segítő műszer beszerzése csaknem 11 millió forintos ráfordítással valósult meg, közölte a egészségügyi intézmény Facebook-oldalán.
A videogasztroszkóp nevű műszer az emésztőrendszeri megbetegedéseket felderítő orvosi vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze. Alkalmas a nyelőcső, a gyomor vagy a nyombél betegségeinek diagnosztizálására, az eszközzel kisebb beavatkozások is végezhetők.
