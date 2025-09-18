szeptember 18., csütörtök

Nagyértékű eszközbeszerzés

1 órája

Új videogasztroszkóp a zalai kórházban – ilyen betegségek diagnosztizálásában vehetik hasznát

Újabb nagy értékű eszközbeszerzés valósult meg a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban.

Antal Lívia

Ezúttal a Belgyógyászati Osztály eszközparkja bővült egy Olympus gyártmányú videogasztroszkóppal, ami kompatibilis a kórházban működő, azonos gyártótól származó endoszkópos toronnyal.

Új videogasztroszkóp a kórházban
A kórház 11 millió forintért szerezte be az új videogasztroszkópot.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

A diagnosztikát segítő műszer beszerzése csaknem 11 millió forintos ráfordítással valósult meg, közölte a egészségügyi intézmény Facebook-oldalán.

Új videogasztroszkóp a kórházban
A betegségek diagnosztizálása mellett kisebb beavatkozások is alkalmas.
Forrás: Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház Facebook-oldala

A videogasztroszkóp nevű műszer az emésztőrendszeri megbetegedéseket felderítő orvosi vizsgálatok nélkülözhetetlen eszköze. Alkalmas a nyelőcső, a gyomor vagy a nyombél betegségeinek diagnosztizálására, az eszközzel kisebb beavatkozások is végezhetők.

