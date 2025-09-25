Kiderült: ekkor nyílik az új hely Zalában, a mindenmentes étkezést követők paradicsoma lesz

A Plant&Free Kitchen&Store ebédmenüt kínálnál majd, elvitelre és kiszállításra - derül ki a hamarosan nyíló vendéglátóhely posztjából. Ételeik friss, szezonális alapanyagokból készülnek, s kínálatukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy az egészséges és természetes táplálkozás ne csupán trend, hanem életforma legyen.

Fotó: Plant&Free Kitchen&Store

"Kínálatunk minden fogása vegán, tejfehérje-, laktóz-, glutén- és cukormentes, így mindenki számára biztonságos és élvezetes" - írják az október 6-án nyíló vendéglátóhelyről, mely Keszthelyen, a Bercsényi Miklós utca 1. szám alatt várja majd a vendégeket.

