szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

14°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hamarosan nyitnak

1 órája

Kiderült: ekkor nyílik az új hely Zalában, a mindenmentes étkezést követők paradicsoma lesz

Címkék#házhozszállítás#ebédmenü#Keszthely

Vegán, tejfehérje-, laktóz-, glutén- és cukormentes ételeket kínáló vendéglátóhely nyílik Keszthelyen hamarosan - adta hírül közösségi oldalán a Plant&Free – Vegan Kitchen&Store.

Keszey Ágnes
Kiderült: ekkor nyílik az új hely Zalában, a mindenmentes étkezést követők paradicsoma lesz

Vegán ételeket kínál az új zalai vendéglátóhely

Forrás: Pixabay

A Plant&Free Kitchen&Store ebédmenüt kínálnál majd, elvitelre és kiszállításra - derül ki a hamarosan nyíló vendéglátóhely posztjából.  Ételeik friss, szezonális alapanyagokból készülnek, s kínálatukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz,  hogy  az egészséges és természetes táplálkozás ne csupán trend, hanem életforma legyen.

Fotó: Plant&Free Kitchen&Store

 "Kínálatunk minden fogása vegán, tejfehérje-, laktóz-, glutén- és cukormentes, így mindenki számára biztonságos és élvezetes" - írják az október 6-án nyíló vendéglátóhelyről, mely Keszthelyen, a Bercsényi Miklós utca 1. szám alatt várja majd a vendégeket.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu