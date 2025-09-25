1 órája
Kiderült: ekkor nyílik az új hely Zalában, a mindenmentes étkezést követők paradicsoma lesz
Vegán, tejfehérje-, laktóz-, glutén- és cukormentes ételeket kínáló vendéglátóhely nyílik Keszthelyen hamarosan - adta hírül közösségi oldalán a Plant&Free – Vegan Kitchen&Store.
Vegán ételeket kínál az új zalai vendéglátóhely
Forrás: Pixabay
A Plant&Free Kitchen&Store ebédmenüt kínálnál majd, elvitelre és kiszállításra - derül ki a hamarosan nyíló vendéglátóhely posztjából. Ételeik friss, szezonális alapanyagokból készülnek, s kínálatukkal szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy az egészséges és természetes táplálkozás ne csupán trend, hanem életforma legyen.
"Kínálatunk minden fogása vegán, tejfehérje-, laktóz-, glutén- és cukormentes, így mindenki számára biztonságos és élvezetes" - írják az október 6-án nyíló vendéglátóhelyről, mely Keszthelyen, a Bercsényi Miklós utca 1. szám alatt várja majd a vendégeket.
Ezt olvasta már?
Ahol a Nagyik receptjeiből főznek! Zalai éttermet díjazott a világ egyik legnagyobb presztízsű szakmai kiadványa