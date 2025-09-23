szeptember 23., kedd

Beruházás a városrészben

3 órája

Új teret építettek az iskola elé, kiváló találkahellyé válhat (galéria, videó)

Címkék#Öveges József Általános Iskola#Zaol videó#minibölcsőde#Bali Zoltán#alpolgármester

Újabb beruházást fejeztek be Zalaegerszegen, az andráshidai városrészben. A Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola előtt új tér épült. A Modern Városok Program keretében megvalósult fejlesztést kedden adták át. A június-augusztus közötti beruházás kivitelezője a DIAMANT-INVEST Kft. volt.

Mozsár Eszter
Új teret építettek az iskola elé, kiváló találkahellyé válhat (galéria, videó)

Az Öveges-iskola előtt új tér épült. A sajtótájékoztatón Horváth Csaba, a kivitelező DIAMANT-INVEST Kft. ügyvezetője, Makár Barna és Horváth Katalin igazgató-helyettesek, Kajári Attila, Bali Zoltán és Domján István.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Bali Zoltán alpolgármester hangsúlyozta, a mostanival befejeződtek az Iskola utcai felújítások. Az Öveges József Általános Iskola előtti, Modern Városok Program keretében kialakított új tér kiváló hely a közösségépítésre, a találkozóra, hiszen mellette található az óvoda, valamint az új minibölcsőde. Az intézmény a nevelő-oktató munka mellett a településrész civil szervezeteivel és egyesületeivel aktív kapcsolatot tart, hangzott el a sajtótájékoztatón. 

Új tér avatása az Öveges-iskola előtt Andráshidán
Új tér épült, ahol kerékpártárolók is helyet kaptak. 
Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap

Új tér, s majd az iskola is tovább szépülhet

A beruházás során az iskola nyugati oldalán 171 méter hosszban kerítést építettek a régi 40 éves helyére, s ülőpad is helyet kapott, valamint hulladékgyűjtőt és kerékpártárolót helyeztek el. Ezenkívül az Iskola utcai járdaszakaszt és az iskola bejáratát leaszfaltozták. A konyhai és a gazdasági bejáratnál új tolókaput építettek be. Kajári Attila tankerületi igazgató hozzátette, remélik, hogy az iskola további felújításokon eshet át a közeljövőben. Domján István igazgató, önkormányzati képviselő a tantestület és a 350 gyermek nevében köszönte meg a felújítást. 

Új tér épült az Öveges-iskola előtt

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

