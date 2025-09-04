Ijesztő eszközök a zalai urológián – kevésbé lesznek fájdalmasak a vizsgálatok s a műtétek

Érkezett három, speciális műtéti beavatkozásokhoz szükséges Olympus Bipolaris resectoscop a már meglévő endoszkóptorony kiegészítéseként, a nagyobb műtéti biztonság érdekében. Az ugyancsak újonnan beszerzett egyutas, semi-rigid uretero-renoscop diagnosztikai vizsgálatoknál és kisebb beavatkozásoknál nyújt segítséget az orvosoknak.

Új műszerek érkeztek az urológiára, amelyek minimálissá teszik a beavatkozásokat.

Az új műszerek például a prosztata-műtéteket könnyítik meg

A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház folyamatosan bővíti eszközparkját, hogy a betegellátáshoz a legmodernebb műszerek és berendezések álljanak rendelkezésre. A reszektoszkóp egy vékony, csőszerű eszköz, amely kamerával, fényforrással és egy elektromos hurokkal van felszerelve, s egyrészt a diagnosztikát segíti. Ezen felül például a húgyhólyagot és a prosztatát érintve kisebb urológiai sebészeti eljárások végezhetők el vele, minimális beavatkozással, a beteg számára kevésbé terhelő módon.

