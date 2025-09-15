szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

14°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cipzárelv, sulizóna, sebességhatár

1 órája

Zebrán mobilozol? Bírság jön! – ilyen lesz az új KRESZ, amely hamarosan életbe lép

Címkék#motoros#gyalogos#rolleres#cipzárelv#jogosítvány#kerékpáros#KRESZ

Soha nem látott átalakulás előtt áll a hazai közlekedés: hamarosan megváltozik minden, amit eddig megszoktunk az utakon. Az új KRESZ nemcsak szabályokat frissít, hanem szemléletet is formál – a gyalogosoktól a rollereseken át az autósokig mindenkit érint.

Mészáros Annarózsa

Reform készül a közlekedés történetében: hamarosan életbe léphet az új KRESZ – mint azt társoldalunk, a szoljon.hu is megírta –, amely minden közlekedőt érint, az autóst, a motorost, a kerékpárost és a gyalogost egyaránt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elkészítette az új szabályrendszer koncepcióját, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott. A cél világos: egyszerűbb, érthetőbb és biztonságosabb szabályok legyenek, amelyek illeszkednek a 21. századi közlekedéshez.

új kresz
Az új KRESZ nemcsak a forgalmat alakítja át, hanem a közlekedési kultúrát is
Fotó: Mészáros Annarózsa

Új KRESZ – így változik a közlekedés 

Mobil a zsebben, figyelem az úton

Az egyik leglátványosabb újdonság a gyalogosokat érinti: tilos lesz mobiltelefont használni átkelés közben. A zebrán és a vasúti átjárónál a figyelem hiánya számos balesetet okozott, most azonban egyértelmű lesz: a biztonság fontosabb, mint egy új üzenet.

Sulizóna – 30-cal az iskolák előtt

Új fogalom születik: a suli/ovi zóna. Ezekben a körzetekben tanítási időben legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet majd közlekedni. Az iskolák és óvodák környéke problémás volt, a jövőben viszont nem lesz kérdés: a gyerekek védelme az első.

új kresz
Nincs többé mobilnyomkodás a zebrán
Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyorsabban az autópályán, lassabban a városban

Sebességhatárokban is komoly változás jön:

  • autópályán bizonyos szakaszokon 140 km/óra lehet a maximum,
  • autóutakon pedig 120 km/óra,
  • ugyanakkor sok belvárosi és lakóövezeti utcában 30 km/óra lesz a megengedett.

Gyorsabban ott, ahol biztonságos, lassabban ott, ahol az emberi élet a tét – így hangzik az új szemlélet.

Követési távolság és cipzárelv

Az autósokra új kötelezettség vár: pontos követési távolság betartása.

  • Autópályán minimum 2 másodperc,
  • más utakon 1 másodperc lesz az előírt biztonsági távolság.

Emellett törvénybe iktatják a cipzárelvet is: sávszűkületeknél kötelező lesz egy-egy autót beengedni, véget vetve a dudálós, lökdösődős vitáknak.

új kresz
A cipzárelv betartása is kötelező lesz
Fotó: Pezzatta Umberto

Rollerek, kerékpárok, mikrojárművek

Az elektromos rollerek, segway-ek és más mikrojárművek eddig jogi szürkezónában mozogtak – most önálló szabályrendszert kapnak. Meghatározzák, hol közlekedhetnek, milyen felszerelés kell, és milyen korlátozások érvényesek.
A kerékpárosokra is új előírás vár: 14 év alatt kötelező lesz a sisak, és megjelennek a vegyes használatú sávok.

Autósoknak és motorosoknak új keretek

A sofőröket egyszerre érinti könnyítés és szigorítás:

  • a B kategóriás jogosítvánnyal 125 cm³-es motort is lehet majd vezetni külön vizsga nélkül,
  • a friss jogosítványosok viszont az első két évben nem ülhetnek 400 lóerő feletti autóba.

A motorosokra kötelezővé válik a protektor, kesztyű és zárt cipő, viszont a dugóban szabályosan előregurulhatnak a sorok között, legfeljebb 25 km/órával.

Közérthetőbb nyelvezet

Az új KRESZ nemcsak tartalmában, de formájában is modernizálódik: egyszerűbb, közérthetőbb nyelvezetre törekednek, hogy minden közlekedő pontosan értse és alkalmazni tudja a szabályokat.

Mikor lép életbe?

A változások egy része már 2025-ben, más része 2026-tól válik kötelezővé. Egy biztos: mindannyiunknak újra kell tanulni néhány reflexet – legyen szó a telefon elrakásáról, a sulizóna betartásáról vagy a cipzárelv begyakorlásáról.

Beleszólhatunk a szabályokba

Az Építési és Közlekedési Minisztérium hangsúlyozza: a készülő KRESZ nem végleges, bárki véleményezheti. Lehetőség van tehát arra, hogy mi, közlekedők formáljuk a jövő szabályait.
 Az új KRESZ nem csak a forgalmat alakítja át, hanem a közlekedési kultúrát is. Egy dolog biztos: semmi sem marad úgy, ahogy megszoktuk – de ha mindenki betartja, biztonságosabb és élhetőbb lesz az utazás.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu