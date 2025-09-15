1 órája
Zebrán mobilozol? Bírság jön! – ilyen lesz az új KRESZ, amely hamarosan életbe lép
Soha nem látott átalakulás előtt áll a hazai közlekedés: hamarosan megváltozik minden, amit eddig megszoktunk az utakon. Az új KRESZ nemcsak szabályokat frissít, hanem szemléletet is formál – a gyalogosoktól a rollereseken át az autósokig mindenkit érint.
Reform készül a közlekedés történetében: hamarosan életbe léphet az új KRESZ – mint azt társoldalunk, a szoljon.hu is megírta –, amely minden közlekedőt érint, az autóst, a motorost, a kerékpárost és a gyalogost egyaránt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elkészítette az új szabályrendszer koncepcióját, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott. A cél világos: egyszerűbb, érthetőbb és biztonságosabb szabályok legyenek, amelyek illeszkednek a 21. századi közlekedéshez.
Új KRESZ – így változik a közlekedés
Mobil a zsebben, figyelem az úton
Az egyik leglátványosabb újdonság a gyalogosokat érinti: tilos lesz mobiltelefont használni átkelés közben. A zebrán és a vasúti átjárónál a figyelem hiánya számos balesetet okozott, most azonban egyértelmű lesz: a biztonság fontosabb, mint egy új üzenet.
Sulizóna – 30-cal az iskolák előtt
Új fogalom születik: a suli/ovi zóna. Ezekben a körzetekben tanítási időben legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet majd közlekedni. Az iskolák és óvodák környéke problémás volt, a jövőben viszont nem lesz kérdés: a gyerekek védelme az első.
Gyorsabban az autópályán, lassabban a városban
Sebességhatárokban is komoly változás jön:
- autópályán bizonyos szakaszokon 140 km/óra lehet a maximum,
- autóutakon pedig 120 km/óra,
- ugyanakkor sok belvárosi és lakóövezeti utcában 30 km/óra lesz a megengedett.
Gyorsabban ott, ahol biztonságos, lassabban ott, ahol az emberi élet a tét – így hangzik az új szemlélet.
Követési távolság és cipzárelv
Az autósokra új kötelezettség vár: pontos követési távolság betartása.
- Autópályán minimum 2 másodperc,
- más utakon 1 másodperc lesz az előírt biztonsági távolság.
Emellett törvénybe iktatják a cipzárelvet is: sávszűkületeknél kötelező lesz egy-egy autót beengedni, véget vetve a dudálós, lökdösődős vitáknak.
Rollerek, kerékpárok, mikrojárművek
Az elektromos rollerek, segway-ek és más mikrojárművek eddig jogi szürkezónában mozogtak – most önálló szabályrendszert kapnak. Meghatározzák, hol közlekedhetnek, milyen felszerelés kell, és milyen korlátozások érvényesek.
A kerékpárosokra is új előírás vár: 14 év alatt kötelező lesz a sisak, és megjelennek a vegyes használatú sávok.
Autósoknak és motorosoknak új keretek
A sofőröket egyszerre érinti könnyítés és szigorítás:
- a B kategóriás jogosítvánnyal 125 cm³-es motort is lehet majd vezetni külön vizsga nélkül,
- a friss jogosítványosok viszont az első két évben nem ülhetnek 400 lóerő feletti autóba.
A motorosokra kötelezővé válik a protektor, kesztyű és zárt cipő, viszont a dugóban szabályosan előregurulhatnak a sorok között, legfeljebb 25 km/órával.
Közérthetőbb nyelvezet
Az új KRESZ nemcsak tartalmában, de formájában is modernizálódik: egyszerűbb, közérthetőbb nyelvezetre törekednek, hogy minden közlekedő pontosan értse és alkalmazni tudja a szabályokat.
Mikor lép életbe?
A változások egy része már 2025-ben, más része 2026-tól válik kötelezővé. Egy biztos: mindannyiunknak újra kell tanulni néhány reflexet – legyen szó a telefon elrakásáról, a sulizóna betartásáról vagy a cipzárelv begyakorlásáról.
Beleszólhatunk a szabályokba
Az Építési és Közlekedési Minisztérium hangsúlyozza: a készülő KRESZ nem végleges, bárki véleményezheti. Lehetőség van tehát arra, hogy mi, közlekedők formáljuk a jövő szabályait.
Az új KRESZ nem csak a forgalmat alakítja át, hanem a közlekedési kultúrát is. Egy dolog biztos: semmi sem marad úgy, ahogy megszoktuk – de ha mindenki betartja, biztonságosabb és élhetőbb lesz az utazás.
