Zebrán mobilozol? Bírság jön! – ilyen lesz az új KRESZ, amely hamarosan életbe lép

Reform készül a közlekedés történetében: hamarosan életbe léphet az új KRESZ – mint azt társoldalunk, a szoljon.hu is megírta –, amely minden közlekedőt érint, az autóst, a motorost, a kerékpárost és a gyalogost egyaránt. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) elkészítette az új szabályrendszer koncepcióját, amelyet társadalmi egyeztetésre bocsátott. A cél világos: egyszerűbb, érthetőbb és biztonságosabb szabályok legyenek, amelyek illeszkednek a 21. századi közlekedéshez.

Az új KRESZ nemcsak a forgalmat alakítja át, hanem a közlekedési kultúrát is

Fotó: Mészáros Annarózsa

Új KRESZ – így változik a közlekedés

Mobil a zsebben, figyelem az úton

Az egyik leglátványosabb újdonság a gyalogosokat érinti: tilos lesz mobiltelefont használni átkelés közben. A zebrán és a vasúti átjárónál a figyelem hiánya számos balesetet okozott, most azonban egyértelmű lesz: a biztonság fontosabb, mint egy új üzenet.

Sulizóna – 30-cal az iskolák előtt

Új fogalom születik: a suli/ovi zóna. Ezekben a körzetekben tanítási időben legfeljebb 30 km/óra sebességgel lehet majd közlekedni. Az iskolák és óvodák környéke problémás volt, a jövőben viszont nem lesz kérdés: a gyerekek védelme az első.

Nincs többé mobilnyomkodás a zebrán

Fotó: Mészáros Annarózsa

Gyorsabban az autópályán, lassabban a városban

Sebességhatárokban is komoly változás jön:

autópályán bizonyos szakaszokon 140 km/óra lehet a maximum,

lehet a maximum, autóutakon pedig 120 km/óra ,

, ugyanakkor sok belvárosi és lakóövezeti utcában 30 km/óra lesz a megengedett.

Gyorsabban ott, ahol biztonságos, lassabban ott, ahol az emberi élet a tét – így hangzik az új szemlélet.

Követési távolság és cipzárelv

Az autósokra új kötelezettség vár: pontos követési távolság betartása.

Autópályán minimum 2 másodperc ,

, más utakon 1 másodperc lesz az előírt biztonsági távolság.

Emellett törvénybe iktatják a cipzárelvet is: sávszűkületeknél kötelező lesz egy-egy autót beengedni, véget vetve a dudálós, lökdösődős vitáknak.

A cipzárelv betartása is kötelező lesz

Fotó: Pezzatta Umberto

Rollerek, kerékpárok, mikrojárművek

Az elektromos rollerek, segway-ek és más mikrojárművek eddig jogi szürkezónában mozogtak – most önálló szabályrendszert kapnak. Meghatározzák, hol közlekedhetnek, milyen felszerelés kell, és milyen korlátozások érvényesek.

A kerékpárosokra is új előírás vár: 14 év alatt kötelező lesz a sisak, és megjelennek a vegyes használatú sávok.