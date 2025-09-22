Új vezetővel vesz új lendületet a zalai város intézménye

A névadó ünnepén szélesebb körben is bemutatkozott az új igazgató a Lámfalussy-iskolában. Péter Diána a zalaegerszegi Széchenyi István Technikumából érkezet a lenti intézménybe.

Péter Diána az új igazgató a Lámfalussy-iskolában.

Új igazgató a Lámfalussy-iskolában

Az okleveles építészként az építőipari ágazat oktatójaként kezdte pályafutását, 2020-ban lett szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető. Most intézményvezetőként igyekszik kamatoztatni az eddig megszerzett tapasztalatait, tudását. Elmondta, hogy a Lámfalussy-szakképző új vezetőjeként a legfontosabb feladata, hogy erősítse azt a szemléletet, hogy a szakképzés ma többet jelent, mint egy szakma megtanulása, a fiatalokat az életre, a folyamatosan változó világ kihívásaira kell felkészíteni. Olyan képességeket kell fejleszteni bennük, mint a rugalmasság, a problémamegoldás és az önálló gondolkodás. Ehhez nemcsak korszerű oktatásra, hanem erős csapatra, jól működő kapcsolatokra és egy motiváló iskolai környezetre van szükség. Ez a Lámfalussyban mind adott.

Hozzátette, hogy az intézményben nagyon fontosnak tartják a hagyományőrző tevékenységeket, kiemelt feladat az iskola névadójának, Lámfalussy Sándor erdőmérnök emlékének ápolása. Ezt szolgálja az évenkénti megemlékezés szeptember 11-én. Az ünnepség nem csupán a hagyományok ápolására kínál lehetőséget, hanem a múlt alaposabb megismerését is elősegíti.