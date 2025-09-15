szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

18°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Háziorvos

49 perce

Jó hír a pácienseknek: ismerős tér vissza a zalai háziorvosi székbe

Címkék#praxis#egészségügy#háziorvos

A napokban jó hír érkezett a pácienseknek. Megkezdte a rendelést az új háziorvos Lentiben.

Korosa Titanilla

Siker koronázta az önkormányzat erőfeszítéseit, szeptember 12-én megkezdte a rendelést az új háziorvos Lentiben. Dr. Hosszú Zsolt az 1. számú háziorvosi körzetben látja el a betegeket, mintegy 2200 lakos tartozik a körzethez.

új háziorvos Lentiben
Megkezdte a rendelést az új háziorvos Lentiben. Balról dr. Hosszú Zsolt és Horváth László polgármester
Fotó: Lenti Önkormányzat

Új háziorvos Lentiben - hetente három alkalommal 

Lentiben három háziorvosi körzet van, többször beszámoltunk már arról, hogy az önkormányzat pályázatot írt ki az üres háziorvosi praxis betöltésére. 

Dr. Hosszú Zsolt helyettesítő orvosként besegít Lentiben az egészségügyi szolgáltatások biztosításába, hétfőnként délelőtt, illetve szerdán és csütörtökön délután nyit majd ki a rendelője, a köztes napokon pedig az asszisztensek nyújtanak segítséget a pácienseknek. A háziorvos elmondta, hogy nagy hangsúlyt fektet munkája során a megelőzésre és a betegségek korai felismerésére. 

Dr. Hosszú Zsolt tapasztalt szakember

Az új háziorvos Zalaegerszegről érkezett Lentibe, korábban itt a kórház baleseti sebészeti osztályán is dolgozott, öt évig Ausztriában egy rehabilitációs intézetben volt orvos, majd visszatért Zalaegerszegre, ezt követően pedig átvette a pusztamagyaródi háziorvosi körzetet. Nem idegen a lentieknek sem, hiszen korábban dolgozott a helyi szakorvosi rendelőintézetben baleseti sebészként szakrendelésen. 

Az új háziorvost Horváth László polgármester is meglátogatta rendelőjében, s a helyszínen elmondta, nagy örömükre szolgál, hogy új orvos érkezett Lentibe. Hozzátette, hogy köszönet illeti a város két háziorvosát is, akik a helyettesítő feladatokat ellátták. Arról is beszélt, hogy tovább dolgoznak azon, hogy végleges megoldást találjanak az üres praxis betöltésére és állandó, harmadik háziorvos legyen Lentiben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu