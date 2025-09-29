4 órája
Új eljárást alkalmaznak a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban – a vérrög és a stroke kialakulását gátolhatja meg (galéria)
Vérrög képződhet a szívben és stroke alakulhat ki az agyban. Ennek hátterében leggyakrabban szívritmuszavar, a pitvarfibrilláció áll, amelynek kezelésében új eljárás, az úgynevezett pulzusmező-abláció technológia áll rendelkezésre a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórházban. Hétfőn végezték az első három ilyen eljárást a pacemaker és elektrofiziológiai laboratóriumban.
A Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház egyik húzóterülete a kardiológia. Miután a kardiológiai osztály a Pécsi Tudományegyetem külső kardiológia tanszéke, ezért folyamatosan új eljárásokat vezetnek be a szakmai fejlődést és az oktatást is szem előtt tartva. Ezek többségét az egyetemi klinikák után elsőként vezetik be az országban. Ilyen a pitvarfibrilláció kezelését szolgáló új eljárás, amelyet a Gottsegen Országos Kardiológiai Intézet után másodikként alkalmaznak hazánkban Zalaegerszegen, mondta Dr. med. habil. Gasztonyi Beáta PhD főigazgató a sajtótájékoztatón.
Új eljárás a pitvarfibrilláció kezelésében
A pitvarfibrilláció a 60-as éveikben járók 10, a 70-es korosztály 20, míg a 80 év felettiek legalább 30 százalékát érinti. A leggyakoribb szívritmuszavarral az a gond, hogy vérrög képződhet a szívben, amely az agyba jutva stroke-ot (agyi érkatasztrófa) okozhat, jelezte dr. Lupkovics Géza PhD, a kardiológia osztályvezető főorvosa. Mint mondta, a betegek egy része hónapokon át észre sem veszi, majd szívelégtelenség tüneteivel jelentkezik. Másoknál hirtelen és nagyon kellemetlen tünetekkel lép fel pitvarfibrilláció, amely miatt a sürgősségi osztályra érkeznek. A stroke-ok 15-20 százalékának ez az oka, ezért fontos a betegség időbeni felismerése és kezelése. Az új eljárást azoknál a betegeknél alkalmazzák, akiknél már történt abláció, de sajnos visszatért a ritmuszavaruk.
Pulzusmező-abláció: hatékonyabb és biztonságosabb
Szeptember 29-én, a szív világnapján először alkalmazott új eljárás a kórház és a kardiológiai osztály számára szakmai mérföldkő, a betegeknek pedig üzenet arról, hogy a legmodernebb technológiákkal igyekeznek védeni a szívüket, jelezte dr. Riba Ádám PhD. A pacemaker és elektrofiziológiai laboratórium vezetője elmondta: korábban égetéssel vagy fagyasztással szüntették meg a ritmuszavart, az új eljárás, az úgynevezett pulzusmező-abláció során pedig magasfeszültség van a segítségükre. Az aneszteziológiai csapattal együttműködve teljes altatásban végzik az eljárást, amely sokkal biztonságosabb és rövidebb idejű. A jelentősége pedig az, hogy az így kezelt betegek 80 százalékánál nem tér vissza egy éven belül a pitvarfibrilláció.
Szívkatéterezés a zalaegerszegi kórházbanFotók: Pezzetta Umberto