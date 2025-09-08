1 órája
Figyeljen, nem mindegy hova utalja az adót!
Szeptember 15-én lejár a helyi adók és adóelőlegek második félévi befizetési határideje Balatongyörökön. Új bankszámlaszámok használatával kell teljesíteni az utalásokat, ezért minden érintettnek érdemes időben ellenőriznie a befizetési adatokat.
2025. május 1-jétől új bankszámlaszámokra kell teljesíteni a különféle adó- és díjfizetéseket Balatongyörökön - értesít a Balaton-parti Önkormányzat. Az önkormányzat minden adónemhez külön számlát vezet, így az építményadó, a telekadó, a helyi iparűzési adó, a bírságok, a késedelmi pótlékok, az idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, valamint az illeték is a megfelelő, új számlára utalandó.
Új bankszámlaszámok Balatongyörökön
Az átállásra mindenkinek érdemes figyelni, hiszen a befizetések pontos célba érkezését csak így tudják biztosítani. Az IBAN-számok is megváltoztak, ezért különösen fontos, hogy aki banki átutalással teljesít, az már az új adatokat használja.
De nemcsak az új bankszámlaszámokra kell figyelni: közeledik a helyi adók és adóelőlegek második félévi befizetési határideje, amely 2025. szeptember 15. Eddig az időpontig kell rendezni az esedékes összegeket. Jó hír, hogy a korábban kiküldött csekkek továbbra is használhatóak, ám aki elektronikusan utal, annak már az új számlaszámokat szükséges megadnia.
Balatongyörök Község Önk. Építményadó beszedési számla:
11749008-15435408-02440000
IBAN: HU75 11749008-15435408-02440000
Balatongyörök Község Önk. Telekadó beszedési számla:
11749008-15435408-02510000
IBAN: HU23 11749008-15435408-02510000
Balatongyörök Község Önk. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla:
11749008-15435408-03090000
IBAN: HU91 11749008-15435408-03090000
Balatongyörök Község Önk. Helyi iparűzési adó beszedési számla:
11749008-15435408-03540000
IBAN: HU20 11749008-15435408-03540000
Balatongyörök Község Önk. Késedelmi pótlék beszedési számla:
11749008-15435408-03780000
IBAN: HU08 11749008-15435408-03780000
Balatongyörök Község Önk. Bírság beszedési számla:
11749008-15435408-03610000
IBAN: HU65 11749008-15435408-03610000
Balatongyörök Község Önk. Talajterhelési díj beszedési számla:
11749008-15435408-03920000
IBAN: HU98 11749008-15435408-03920000
Balatongyörök Község Önk. Illeték beszedési számla:
11749008-15435408-03470000
IBAN: HU72 11749008-15435408-03470000