Figyeljen, nem mindegy hova utalja az adót!

2025. május 1-jétől új bankszámlaszámokra kell teljesíteni a különféle adó- és díjfizetéseket Balatongyörökön - értesít a Balaton-parti Önkormányzat. Az önkormányzat minden adónemhez külön számlát vezet, így az építményadó, a telekadó, a helyi iparűzési adó, a bírságok, a késedelmi pótlékok, az idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, valamint az illeték is a megfelelő, új számlára utalandó.

Az adózóknak nagyon kell figyelniük: új bankszámlaszámok kerülte bevezetésre Balatongyörökön

Fotó: Mészáros Annarózsa

Új bankszámlaszámok Balatongyörökön

Az átállásra mindenkinek érdemes figyelni, hiszen a befizetések pontos célba érkezését csak így tudják biztosítani. Az IBAN-számok is megváltoztak, ezért különösen fontos, hogy aki banki átutalással teljesít, az már az új adatokat használja.

De nemcsak az új bankszámlaszámokra kell figyelni: közeledik a helyi adók és adóelőlegek második félévi befizetési határideje, amely 2025. szeptember 15. Eddig az időpontig kell rendezni az esedékes összegeket. Jó hír, hogy a korábban kiküldött csekkek továbbra is használhatóak, ám aki elektronikusan utal, annak már az új számlaszámokat szükséges megadnia.