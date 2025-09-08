szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

19°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Változások

1 órája

Figyeljen, nem mindegy hova utalja az adót!

Címkék#adó#Balatongyörök#bankszámlaszám

Szeptember 15-én lejár a helyi adók és adóelőlegek második félévi befizetési határideje Balatongyörökön. Új bankszámlaszámok használatával kell teljesíteni az utalásokat, ezért minden érintettnek érdemes időben ellenőriznie a befizetési adatokat.

Mészáros Annarózsa

2025. május 1-jétől új bankszámlaszámokra kell teljesíteni a különféle adó- és díjfizetéseket Balatongyörökön - értesít a Balaton-parti Önkormányzat. Az önkormányzat minden adónemhez külön számlát vezet, így az építményadó, a telekadó, a helyi iparűzési adó, a bírságok, a késedelmi pótlékok, az idegenforgalmi adó, a talajterhelési díj, valamint az illeték is a megfelelő, új számlára utalandó.

Új bankszámlaszámok Balatongyörökön
Az adózóknak nagyon kell figyelniük: új bankszámlaszámok kerülte bevezetésre Balatongyörökön
Fotó: Mészáros Annarózsa

Új bankszámlaszámok Balatongyörökön

Az átállásra mindenkinek érdemes figyelni, hiszen a befizetések pontos célba érkezését csak így tudják biztosítani. Az IBAN-számok is megváltoztak, ezért különösen fontos, hogy aki banki átutalással teljesít, az már az új adatokat használja.

De nemcsak az új bankszámlaszámokra kell figyelni: közeledik a helyi adók és adóelőlegek második félévi befizetési határideje, amely 2025. szeptember 15. Eddig az időpontig kell rendezni az esedékes összegeket. Jó hír, hogy a korábban kiküldött csekkek továbbra is használhatóak, ám aki elektronikusan utal, annak már az új számlaszámokat szükséges megadnia.

Balatongyörök Község Önk. Építményadó beszedési számla:
11749008-15435408-02440000
IBAN: HU75 11749008-15435408-02440000

Balatongyörök Község Önk. Telekadó beszedési számla:
11749008-15435408-02510000
IBAN: HU23 11749008-15435408-02510000

Balatongyörök Község Önk. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla:
11749008-15435408-03090000
IBAN: HU91 11749008-15435408-03090000

Balatongyörök Község Önk. Helyi iparűzési adó beszedési számla:
11749008-15435408-03540000
IBAN: HU20 11749008-15435408-03540000

Balatongyörök Község Önk. Késedelmi pótlék beszedési számla:
11749008-15435408-03780000
IBAN: HU08 11749008-15435408-03780000

Balatongyörök Község Önk. Bírság beszedési számla:
11749008-15435408-03610000
IBAN: HU65 11749008-15435408-03610000

Balatongyörök Község Önk. Talajterhelési díj beszedési számla:
11749008-15435408-03920000
IBAN: HU98 11749008-15435408-03920000

Balatongyörök Község Önk. Illeték beszedési számla:
11749008-15435408-03470000
IBAN: HU72 11749008-15435408-03470000

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu