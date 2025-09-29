21 perce
Udvarjelölő téglákat mutattak be a zalai városban
A Tarnóczky Attila Asztaltársaság névadója emlékét őrzi. Születésének 80. évfordulójára készültek azok az udvarjelölő téglák, melyekkel a városközpont rehabilitációja során eltűnt öntvényeket pótolják.
Az asztaltársaság tagjai és támogatók az alpolgármester társaságában, balról: Lekszikov Csaba, Czupi Gyula, Szabó István, Rajnai Miklós, Tüttő István, dr. Fodor Csaba, Horváth István, Cserti Tibor és Kardos Ferenc
Fotó: Halis-könyvtár
Az asztaltársaságot támogató cégek vezetői és magánszemélyek a Halis-könyvtárban találkoztak. A megbeszélésen elhangozott: az udvarok elnevezését és megjelölését néhai Tarnóczky Attila kezdeményezte. Halálának közelgő 5. évfordulója jó alkalom arra, hogy a város közönsége megismerje az új udvarjelölőket. Az alkalomból kiállított kilenc új udvarjelölő értéke meghaladja a 300 ezer forintot. Négynek a költségeit az asztaltársaság tagjai állták, a többit a csatalakozók, a Thúry György Múzeum, a Via Kanizsa, az Eraklin Táncklub, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület és a Könyvtárpártoló Alapítvány. A kezdeményezést dr. Fodor Csaba alpolgármester méltatta, jelezve: segítik a jelölők elhelyezését.