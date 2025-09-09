55 perce
Egyre több a tűzeset Zalában – mutatjuk, mik állnak a háttérben
Lakásokhoz, családi házakhoz, éttermekhez és szabadtéri tüzekhez is vonultak már idén a tűzoltók. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság jelzéseiből látszik, hogy a tűzesetek Zalában is rendszereseket, s ezeket többször figyelmetlenség, gondatlanság okozza, pedig a hatóság nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre és a figyelemfelhívásra. Áttekintve a zalai tűzesetek sorát sajnos azt tapasztaljuk, hogy idén családok veszítették el otthonaikat.
Tűzesetek Zalában - Idén már több hajlék vált a tűz martalékává
Fotó: archív / Pezzetta Umberto
Portálunk, a zaol.hu híradásain keresztül olvasóink is folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy milyen tűzesetek borzolják a kedélyeket Zala megyében. A tűzesetek Zalában idén már követeltek halálos áldozatot is.
Tűzesetek Zalában - romlik a statisztika
Áttekintve a zalai tűzesetek során, illetve a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatait kiderül, hogy 2025 első félévében 101 lakástűz keletkezett Zalában, 11-el több, mint tavaly ilyenkor. A zalai lakástüzekhez összesen 182 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók mintegy 70 órát töltöttek a tüzek oltásával. Egy ember elhunyt, ketten pedig megsérültek, a lángok közel 1000 négyzetméteren pusztítottak.
Otthonok váltak a tűz martalékává
Januárban teljesen lakhatatlanná vált az a megközelítőleg nyolcvan négyzetméternyi alapterületű lakóépület Zalalövőn. A lakástűz károsultja egy helyi egyedülálló középkorú nő volt, akinek nemcsak az ingatlanja veszett oda, hanem az összes ingósága is elégett. A Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület azonnali beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok a szomszédos lakóházra is átterjedjenek, a kigyulladt ingatlant azonban annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy a körmendi, a zalaegerszegi és a lenti hivatásos tűzoltók is bekapcsolódtak az oltási munkálatokba. A károsultnak gyorssegélyt biztosítottak és ideiglenesen egy önkormányzati ingatlanba költözött és a helyi közösség is összefogott az ellátása érdekében.
Öt ember élt ebben az ingatlanban
Februárban Felsőpáhokon gyulladt ki és teljes terjedelmében égett egy lakóház a Deák Ferenc utcában. A tűz átterjedt egy hozzáépített másik házra, valamint több közeli, hulladék és faanyagok tárolására használt melléképületre is. A keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek az oltási munkálatok során négy gázpalackot hoztak ki az épületekből, illetve egy felrobbant palack maradványait is eltávolították. A szerencsétlenség során személyi sérülés nem történt, mivel az érintett épületekben nem tartózkodott senki. Az egyik lakásban öt ember élt életvitelszerűen, de számukra sem vált szükségessé lakosságvédelmi intézkedés.
Halálos lakástűz
Lakástűz volt februárban Letenyén. A tűzoltók a családi házban tartózkodó nőt még ki tudták vinni az épületből, de életét már nem sikerült megmenteni. Füstmérgezés miatt hunyt el egy idős nő.
Gyűjtést is indítottak
Júniusban lángolt egy lakóház teljes terjedelmében Pölöskén. A pacsai, a zalaegerszegi és a keszthelyi hivatásos tűzoltók a Zala vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett, az ingatlan tetejét megbontva fékezték meg a lángokat. A rajok senkit sem találtak az épületben, amely lakhatatlanná vált, a belső tere kiégett. A család háza a katasztrófában megsemmisült. Minden bútoruk, ruháik, mindennapi használati tárgyaik, személyes dolgaik a tűz martalékává váltak. Pölöske önkormányzata a falu közösségével összefogva a család segítségére sietett és gyűjtést indított.
