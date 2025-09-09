Egyre több a tűzeset Zalában – mutatjuk, mik állnak a háttérben

Portálunk, a zaol.hu híradásain keresztül olvasóink is folyamatosan figyelemmel kísérhetik, hogy milyen tűzesetek borzolják a kedélyeket Zala megyében. A tűzesetek Zalában idén már követeltek halálos áldozatot is.

Idén összességében gyakoribbak a tűzesetek Zalában, mint tavaly

Fotó: Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűzesetek Zalában - romlik a statisztika

Áttekintve a zalai tűzesetek során, illetve a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatait kiderül, hogy 2025 első félévében 101 lakástűz keletkezett Zalában, 11-el több, mint tavaly ilyenkor. A zalai lakástüzekhez összesen 182 tűzoltóautót riasztottak, a tűzoltók mintegy 70 órát töltöttek a tüzek oltásával. Egy ember elhunyt, ketten pedig megsérültek, a lángok közel 1000 négyzetméteren pusztítottak.

Otthonok váltak a tűz martalékává

Januárban teljesen lakhatatlanná vált az a megközelítőleg nyolcvan négyzetméternyi alapterületű lakóépület Zalalövőn. A lakástűz károsultja egy helyi egyedülálló középkorú nő volt, akinek nemcsak az ingatlanja veszett oda, hanem az összes ingósága is elégett. A Zalalövői Önkéntes Tűzoltó Egyesület azonnali beavatkozásának köszönhetően sikerült megakadályozni, hogy a lángok a szomszédos lakóházra is átterjedjenek, a kigyulladt ingatlant azonban annak ellenére sem sikerült megmenteni, hogy a körmendi, a zalaegerszegi és a lenti hivatásos tűzoltók is bekapcsolódtak az oltási munkálatokba. A károsultnak gyorssegélyt biztosítottak és ideiglenesen egy önkormányzati ingatlanba költözött és a helyi közösség is összefogott az ellátása érdekében.

A felsőpáhoki tűzesetben leégett hát

Fotó: archív / Pezzetta Umberto

Öt ember élt ebben az ingatlanban

Februárban Felsőpáhokon gyulladt ki és teljes terjedelmében égett egy lakóház a Deák Ferenc utcában. A tűz átterjedt egy hozzáépített másik házra, valamint több közeli, hulladék és faanyagok tárolására használt melléképületre is. A keszthelyi és a pacsai hivatásos tűzoltók három vízsugárral fékezték meg a lángokat. Az egységek az oltási munkálatok során négy gázpalackot hoztak ki az épületekből, illetve egy felrobbant palack maradványait is eltávolították. A szerencsétlenség során személyi sérülés nem történt, mivel az érintett épületekben nem tartózkodott senki. Az egyik lakásban öt ember élt életvitelszerűen, de számukra sem vált szükségessé lakosságvédelmi intézkedés.