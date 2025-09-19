szeptember 19., péntek

Nótacsokrokat hallhat a zalai közönség

Benedek Bálint
Nótacsokrokat hallhat a zalai közönség

A Tüttő János Nótaklub 2023-ban is fellépett a HSMK színpadán. Ismét várják a nótakedvelő közönségüket

Fotó: archív/Szakony Attila

Nagykanizsán a HSMK-ban szeptember 20-án szombaton 17 órakor a "Muzsikánál nincs jobb barát" címmel tartja gálaestjét a Tüttő János Nótaklub. Az eseményen a nagykanizsai nótaklub vendégművésze Somogyi Erika, a Nemzeti Filharmónia énekművésze lesz, aki 2002-ben elnyerte a testület év énekese, valamint Kiváló Művésze díját. Komolyzenei hivatása mellett örömmel énekel magyar nótát és operettet. A nótaklubot kíséri a Liszt Ferenc-díjas Szalai Antal világhírű zenekara.

 

