Nótacsokrokat hallhat a zalai közönség

Nagykanizsán a HSMK-ban szeptember 20-án szombaton 17 órakor a "Muzsikánál nincs jobb barát" címmel tartja gálaestjét a Tüttő János Nótaklub. Az eseményen a nagykanizsai nótaklub vendégművésze Somogyi Erika, a Nemzeti Filharmónia énekművésze lesz, aki 2002-ben elnyerte a testület év énekese, valamint Kiváló Művésze díját. Komolyzenei hivatása mellett örömmel énekel magyar nótát és operettet. A nótaklubot kíséri a Liszt Ferenc-díjas Szalai Antal világhírű zenekara.