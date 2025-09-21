szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

28°
+29
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tusnádfürdői Gasztrofesztivál Orbányosfán

2 órája

Töltelékes káposzta, puliszka, tokány és birkapörkölt – az erdélyi konyha ízeit kínálta a rendezvény (galéria, videó)

Címkék#rendezvény#Zaol videó#csorbaleves#puliszka#erdélyi konyha

Az erdélyi konyha ízeivel ismerkedhettek a falubeliek Orbányosfán vendégeik jóvoltából szombat délután. A III. Tusnádfürdői Gasztrofesztivál a zalai község és erdélyi testvértelepülése szervezésében valósult meg. A kiváló ételek mellett programok sora is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát.

Antal Lívia

A zalai falu és az erdélyi város kapcsolata régre nyúlik vissza, amit 2023-ban testvértelepülési megállapodással erősítettek meg. A Tusnádfürdői Gasztrofesztivál célja, hogy megismertessék az itt élőket a székely ízekkel. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere elmondta, ez alkalommal csorbalevest, 602 darab töltelékes káposztát, húsos, kolbászos krumplis tokányt és báránypörköltet készítettek. Az utóbbit a tavalyihoz képest dupla adagban, mert annyira ízlett ez az étel, ami Zalában ritkán kerül az asztalra.

Tusnádfürdői Gasztrofesztivál székely ízekkel Orbányosfán
Csorbaleves, töltelékes káposzta, húsos, kolbászos krumplis tokány és báránypörkölt – ez volt a III. Tusnádfürdői Gasztrofesztivál kínálata Orbányosfán. Képünkön az ételkészítők és a kóstolni vágyók
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Tusnádfürdői gasztrofesztivál: otthonról hazajárnak

Tombolákat is felajánlottak. Tusnádfürdő népszerű üdülőhely, számos turisztikai látványossággal rendelkezik. A főnyereményt megnyerő idén is egy hétvégét tölthet el az egyik szálláshelyen. Cél ezzel az, hogy a zalai és az erdélyi település lakói jobban megismerjék egymást. Az orbányosfai látogatás nekik azt jelenti, hogy otthonról hazajárnak, mondta el Butyka Zsolt. 

Tusnádfürdői Gasztrofesztivál székely ízekkel Orbányosfán
Sokféle program színesítette a gasztrofesztivált. A csillámtetoválást nem csak a gyerekek kérték.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Desszertként óriás palacsinta szolgált 

A két település lakóinak barátságát, barátkozását szolgálja a harmadik gasztrofesztivál is, mondta Kocsisné Varga Judit, Orbányosfa polgármestere köszönetét kifejezve a szervezésben, illetve az ételek elkészítésében résztvevőknek. A zalacsányi palacsintakirályoknak köszönhetően desszert is jutott. Nőknek, férfiaknak meghirdetett „Otthonka” szépségverseny, a veteményes és virágos kert verseny díjkiosztója, gyermekprogramok és zenei együttesek fellépése színesítette a rendezvényt. 

Tusnádfürdői Gasztrofesztivál Orbányosfán

Fotók: Antal Lívia

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu