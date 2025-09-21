2 órája
Töltelékes káposzta, puliszka, tokány és birkapörkölt – az erdélyi konyha ízeit kínálta a rendezvény (galéria, videó)
Az erdélyi konyha ízeivel ismerkedhettek a falubeliek Orbányosfán vendégeik jóvoltából szombat délután. A III. Tusnádfürdői Gasztrofesztivál a zalai község és erdélyi testvértelepülése szervezésében valósult meg. A kiváló ételek mellett programok sora is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki jól érezze magát.
A zalai falu és az erdélyi város kapcsolata régre nyúlik vissza, amit 2023-ban testvértelepülési megállapodással erősítettek meg. A Tusnádfürdői Gasztrofesztivál célja, hogy megismertessék az itt élőket a székely ízekkel. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere elmondta, ez alkalommal csorbalevest, 602 darab töltelékes káposztát, húsos, kolbászos krumplis tokányt és báránypörköltet készítettek. Az utóbbit a tavalyihoz képest dupla adagban, mert annyira ízlett ez az étel, ami Zalában ritkán kerül az asztalra.
Tusnádfürdői gasztrofesztivál: otthonról hazajárnak
Tombolákat is felajánlottak. Tusnádfürdő népszerű üdülőhely, számos turisztikai látványossággal rendelkezik. A főnyereményt megnyerő idén is egy hétvégét tölthet el az egyik szálláshelyen. Cél ezzel az, hogy a zalai és az erdélyi település lakói jobban megismerjék egymást. Az orbányosfai látogatás nekik azt jelenti, hogy otthonról hazajárnak, mondta el Butyka Zsolt.
Desszertként óriás palacsinta szolgált
A két település lakóinak barátságát, barátkozását szolgálja a harmadik gasztrofesztivál is, mondta Kocsisné Varga Judit, Orbányosfa polgármestere köszönetét kifejezve a szervezésben, illetve az ételek elkészítésében résztvevőknek. A zalacsányi palacsintakirályoknak köszönhetően desszert is jutott. Nőknek, férfiaknak meghirdetett „Otthonka” szépségverseny, a veteményes és virágos kert verseny díjkiosztója, gyermekprogramok és zenei együttesek fellépése színesítette a rendezvényt.
Tusnádfürdői Gasztrofesztivál OrbányosfánFotók: Antal Lívia