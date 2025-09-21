Töltelékes káposzta, puliszka, tokány és birkapörkölt – az erdélyi konyha ízeit kínálta a rendezvény (galéria, videó)

A zalai falu és az erdélyi város kapcsolata régre nyúlik vissza, amit 2023-ban testvértelepülési megállapodással erősítettek meg. A Tusnádfürdői Gasztrofesztivál célja, hogy megismertessék az itt élőket a székely ízekkel. Butyka Zsolt, Tusnádfürdő polgármestere elmondta, ez alkalommal csorbalevest, 602 darab töltelékes káposztát, húsos, kolbászos krumplis tokányt és báránypörköltet készítettek. Az utóbbit a tavalyihoz képest dupla adagban, mert annyira ízlett ez az étel, ami Zalában ritkán kerül az asztalra.

Csorbaleves, töltelékes káposzta, húsos, kolbászos krumplis tokány és báránypörkölt – ez volt a III. Tusnádfürdői Gasztrofesztivál kínálata Orbányosfán. Képünkön az ételkészítők és a kóstolni vágyók

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Tusnádfürdői gasztrofesztivál: otthonról hazajárnak

Tombolákat is felajánlottak. Tusnádfürdő népszerű üdülőhely, számos turisztikai látványossággal rendelkezik. A főnyereményt megnyerő idén is egy hétvégét tölthet el az egyik szálláshelyen. Cél ezzel az, hogy a zalai és az erdélyi település lakói jobban megismerjék egymást. Az orbányosfai látogatás nekik azt jelenti, hogy otthonról hazajárnak, mondta el Butyka Zsolt.

Sokféle program színesítette a gasztrofesztivált. A csillámtetoválást nem csak a gyerekek kérték.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Desszertként óriás palacsinta szolgált

A két település lakóinak barátságát, barátkozását szolgálja a harmadik gasztrofesztivál is, mondta Kocsisné Varga Judit, Orbányosfa polgármestere köszönetét kifejezve a szervezésben, illetve az ételek elkészítésében résztvevőknek. A zalacsányi palacsintakirályoknak köszönhetően desszert is jutott. Nőknek, férfiaknak meghirdetett „Otthonka” szépségverseny, a veteményes és virágos kert verseny díjkiosztója, gyermekprogramok és zenei együttesek fellépése színesítette a rendezvényt.