Földalatti kábeleket szorgalmaznak

1 órája

Leállt a fejlesztés Hévízen – a város nemet mondott!

Címkék#Hévíz#Naszádos Péter#földkábel#trafóállomás#oszlop

Hévíz és térsége sokat fejlődött az elmúlt időszakban, így nagyobb energiára van szüksége. Emiatt szükségessé vált a trafóállomás bővítése, fogalmazott sajtótájékoztatóján Naszádos Péter, Hévíz polgármestere. A városvezető azonban nem szeretné, hogy az áram 38 méter magas oszlopokon érkezzen a fürdővárosba.

Péter B. Árpád

A trafóállomás felsőpáhoki területen fekszik, a fejlesztés pedig kiemelt állami beruházásnak minősül. E nélkül veszélybe kerülne a térség biztonságos áramellátása, bocsátotta előre Naszádos Péter.

trafóállomás
Ezt nem szeretnék a térségben: lég- helyett földkábelt szorgalmaznak, hogy az vezesse az áramot a trafóállomástól a településekre
Forrás: Getty Images

A trafóállomás szükségessége nem kérdés 

– A fő kérdés az: innen milyen módon kerül be az áram a településeinkre. Az eredeti tervben 38 méteres oszlopok szerepeltek, ám erre a tervre nemleges választ írtam: Hévíz városa ezt nem támogatja, nem járul hozzá és nem adja meg a jóváhagyását. Ezután egyeztető tárgyalást kezdeményeztem, amelyre eljött Felsőpáhok és Alsópáhok polgármestere is, támogatva álláspontomat. Azt szeretnénk, hogy az oszlopok helyett, amik a látvány és a zajhatás miatt csökkentik településeink értékét, a föld alatt vezessék be településeinkre a kapacitásában bővített áramot – mondta sajtótájékoztatóján a fürdőváros első embere. 

Naszádos Péter szerint a trafóállomásra szüksége van a térségnek, de azt kérik: földalatti kábeleken vezessék el az áramot 
Fotó: Péter B. Árpád

A főépítész támogatja

Zala vármegye főépítésze is támogatta Hévíz, valamint Alsó- és Felsőpáhok kérését, így a tervezési fázis leállt, Naszádos Péter pedig azt tervezi: megkeresi a balatoni és az országos főépítészt is, hogy egyeztessen velük a térség kéréséről. 

A beruházás most megállt, az egyeztetések folytatódnak
Fotó: Péter B. Árpád

Földalatti kábeleket szorgalmaznak

– Azt szeretnénk, hogy a trafóállomásról földalatti kábeleken vezessék el az áramot településeinkre, amely biztonságosabb és esztétikusabb megoldás. Ezzel nem sérül az eredeti szándék, vagyis megkapná a szükséges árammennyiséget a térség – szögezte le a város első embere. 

Naszádos Péter szerint ugyan ez drágább megoldás, de a hévíziek és a térségben élők, valamint a turizmus érdekében erre van szükség, ezért azt szeretné, ha a hatóságok és a beruházó ezt a megoldást választaná.

A földkábelfektetés legfontosabb szabályai

  • földbe csak földkábelt szabad fektetni
  • rágcsálók, illetve az esetleges későbbi munkák rongáló hatásaival szembeni védelemmel ellátva
  • a szakértők legalább 70 centiméter mély árkot javasolnak a kábelek, vezetékek számára
  • jelzőszalagok alkalmazása közművezetékek jelölésére kötelező, megfelelve az MSZ 7487-2:1980 szabvány követelményeinek

 

 

