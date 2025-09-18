Leállt a fejlesztés Hévízen – a város nemet mondott!

A trafóállomás felsőpáhoki területen fekszik, a fejlesztés pedig kiemelt állami beruházásnak minősül. E nélkül veszélybe kerülne a térség biztonságos áramellátása, bocsátotta előre Naszádos Péter.

Ezt nem szeretnék a térségben: lég- helyett földkábelt szorgalmaznak, hogy az vezesse az áramot a trafóállomástól a településekre

Forrás: Getty Images

A trafóállomás szükségessége nem kérdés

– A fő kérdés az: innen milyen módon kerül be az áram a településeinkre. Az eredeti tervben 38 méteres oszlopok szerepeltek, ám erre a tervre nemleges választ írtam: Hévíz városa ezt nem támogatja, nem járul hozzá és nem adja meg a jóváhagyását. Ezután egyeztető tárgyalást kezdeményeztem, amelyre eljött Felsőpáhok és Alsópáhok polgármestere is, támogatva álláspontomat. Azt szeretnénk, hogy az oszlopok helyett, amik a látvány és a zajhatás miatt csökkentik településeink értékét, a föld alatt vezessék be településeinkre a kapacitásában bővített áramot – mondta sajtótájékoztatóján a fürdőváros első embere.

Naszádos Péter szerint a trafóállomásra szüksége van a térségnek, de azt kérik: földalatti kábeleken vezessék el az áramot

Fotó: Péter B. Árpád

A főépítész támogatja

Zala vármegye főépítésze is támogatta Hévíz, valamint Alsó- és Felsőpáhok kérését, így a tervezési fázis leállt, Naszádos Péter pedig azt tervezi: megkeresi a balatoni és az országos főépítészt is, hogy egyeztessen velük a térség kéréséről.

A beruházás most megállt, az egyeztetések folytatódnak

Fotó: Péter B. Árpád

Földalatti kábeleket szorgalmaznak

– Azt szeretnénk, hogy a trafóállomásról földalatti kábeleken vezessék el az áramot településeinkre, amely biztonságosabb és esztétikusabb megoldás. Ezzel nem sérül az eredeti szándék, vagyis megkapná a szükséges árammennyiséget a térség – szögezte le a város első embere.

Naszádos Péter szerint ugyan ez drágább megoldás, de a hévíziek és a térségben élők, valamint a turizmus érdekében erre van szükség, ezért azt szeretné, ha a hatóságok és a beruházó ezt a megoldást választaná.