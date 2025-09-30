Totót megtalálta a szerelem! – Utódokra vár a zalai sztárhattyú (videó, galéria)

Totó , a Balatoni Madárpark sztárja és Titi, a fekete hattyú eddig is sokak érdeklődését felkeltette, tízezrek kedvencei a különleges madarak. Egymásra találásuk olyannyira különleges, hogy az egyszerre romantikus és túlfűtött esemény magát Rigó Gábort, a Balatoni Madárpark tulajdonosát is meglepte. A madártani szakirodalmak és nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis nem jellemző, hogy az Ausztráliában honos fekete hattyú és az európai bütykös hattyú képes utódot nemzeni, s ha meg is történt már a világon néhányszor, akkor is rendkívüli ritkaságnak számít.

Totó, a Balatoni Madárpark sztárja sokak kedvence: most ismét meglepi rajongóit

Fotó: Keszey Ágnes

Totó hattyú története S bár Totó most férfiúi örömöket élvez, s lehet, hogy apai büszkeség elé néz, gazdáját: Rigó Gábort, a Balatoni Madárpark tulajdonosát továbbra is szinte szülőjeként szereti, sőt, néha szinte emberként viselkedik, úgy jár-kel gazdája nyomában.

Aki nem ismerné, ki is Totó, a Keszthelyről Cserszegtomajra költözött Balatoni Madárpark sztárja, vagy szeretne többet megtudni róla, itt olvashat élettörténetéről és nézheti meg még fiókaként

Romantika és hűség - ilyen a hattyúszerelem

S ha még mindez eddig nem lenne különleges, Totó és Titi szerelme még jócskán tartogat olyan egyediségeket, melyek egyébként nem nagyon jellemzőek a madárvilágban. A hattyúk monogámok, egy életre választanak társat, s ha közösen elkészített fészkükben van már tojásuk, akkor felváltva kotlanak rajta.

Az idén tavasszal ötödik évét betöltő Totó már két éve ismeri a két testvére elpusztulása miatt egyedül felnövő Titit, a fekete hattyút, aki vonzó tojóvá cseperedett időközben. Ki tudja, mi vezetett el odáig, hogy szerelembe estek, de az szinte biztos, hogy egymásnak szánta őket a sors.

Forrás: Balatoni Madárpark közösségi oldala



Intim titkok: Totót, a fehér bütykös hattyúhímet elcsábította Titi, a fekete tojó

A fehér hím - sokak kedvenc madara - ugyanis korábban szó szerint menekült az elől a hattyú elől, melyet párjának szántak volna a madárparkban. Egyébként a hattyúkra általában jellemző, hogy állatkertekben, madárparkokban nem feltétlenül fogadják el azt párt, melyet társul szánnak nekik. A családalapításnak azonban most elérkezett az ideje - legalábbis a fekete tojó, Titi vágya szerint. Totó pedig megadta magát a csábításnak.