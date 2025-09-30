2 órája
Totót megtalálta a szerelem! – Utódokra vár a zalai sztárhattyú (videó, galéria)
Totó - a Balatoni Madárpark sztárja - mindig meglepi valamivel a világot: most éppen szerelembe esett egy másik különleges madárral, Titivel, a fekete hattyúval. Pontosabban hagyta magát elcsábítani. E két faj rendkívül ritkán talál egymásra, ezért párosodásuk szenzációs esemény. A sztárhattyú Totó ismét felhívta magára a figyelmet, a cserszegtomaji madárparadicsom több tízezer rajongója pedig jó ideig izgatottan várhatja, vajon lesznek-e utódok a nem mindennapi nászból.
Fotó: Keszey Ágnes
Totó , a Balatoni Madárpark sztárja és Titi, a fekete hattyú eddig is sokak érdeklődését felkeltette, tízezrek kedvencei a különleges madarak. Egymásra találásuk olyannyira különleges, hogy az egyszerre romantikus és túlfűtött esemény magát Rigó Gábort, a Balatoni Madárpark tulajdonosát is meglepte. A madártani szakirodalmak és nemzetközi tapasztalatok szerint ugyanis nem jellemző, hogy az Ausztráliában honos fekete hattyú és az európai bütykös hattyú képes utódot nemzeni, s ha meg is történt már a világon néhányszor, akkor is rendkívüli ritkaságnak számít.
Totó hattyú története
S bár Totó most férfiúi örömöket élvez, s lehet, hogy apai büszkeség elé néz, gazdáját: Rigó Gábort, a Balatoni Madárpark tulajdonosát továbbra is szinte szülőjeként szereti, sőt, néha szinte emberként viselkedik, úgy jár-kel gazdája nyomában.
Aki nem ismerné, ki is Totó, a Keszthelyről Cserszegtomajra költözött Balatoni Madárpark sztárja, vagy szeretne többet megtudni róla, itt olvashat élettörténetéről és nézheti meg még fiókaként
Romantika és hűség - ilyen a hattyúszerelem
S ha még mindez eddig nem lenne különleges, Totó és Titi szerelme még jócskán tartogat olyan egyediségeket, melyek egyébként nem nagyon jellemzőek a madárvilágban. A hattyúk monogámok, egy életre választanak társat, s ha közösen elkészített fészkükben van már tojásuk, akkor felváltva kotlanak rajta.
Az idén tavasszal ötödik évét betöltő Totó már két éve ismeri a két testvére elpusztulása miatt egyedül felnövő Titit, a fekete hattyút, aki vonzó tojóvá cseperedett időközben. Ki tudja, mi vezetett el odáig, hogy szerelembe estek, de az szinte biztos, hogy egymásnak szánta őket a sors.
Intim titkok: Totót, a fehér bütykös hattyúhímet elcsábította Titi, a fekete tojó
A fehér hím - sokak kedvenc madara - ugyanis korábban szó szerint menekült az elől a hattyú elől, melyet párjának szántak volna a madárparkban. Egyébként a hattyúkra általában jellemző, hogy állatkertekben, madárparkokban nem feltétlenül fogadják el azt párt, melyet társul szánnak nekik. A családalapításnak azonban most elérkezett az ideje - legalábbis a fekete tojó, Titi vágya szerint. Totó pedig megadta magát a csábításnak.
— Totó egyedül ezt az egy hattyú fogadja el. Viszont nagyon érdekes a történet, mert ő az Európában elterjedt bütykös hattyú egyede, Titi, a fekete tojó pedig Ausztráliában őshonos. Rájuk - a fekete hattyúkra - az jellemző, hogy kotlás idején, negyven napon át együtt költenek, 4-6 óránként váltják egymást. A bütykös hattyúknál viszont csak a tojó kotlik, a gúnár nem. Ausztráliában most jön a tavasz, a párosodás időszaka. Totó ezért most ősszel nem is tud nagyon mit kezdeni azzal, hogy Titi, a fekete tojó incselkedik neki, magára húzza, párosodásra serkenti. Persze erre Totót is elragadja a vágy. Titi már elkezdett fészket rakni, Totó pedig megy vele, segít neki — árulja el a hattyúpár intim titkait Rigó Gábor, a Balatoni Madárpark vezetője. A családalapítás örömei mellett Totó nem feledi eddigi életét: továbbra is szívesen és gyakorta tart gazdájával és szaporán totyog nyomában.
Családalapítás: naponta többször párzanak, nagy kérdés, hogy lesznek-e utódok?
Mindezek mellett Titit fűti a vágy, Totó pedig férfiasan - pontosabban gúnárosan - helytáll: naponta kétszer-háromszor párzanak a madarak. Rigó Gábor szerint tojás biztosan lesz a frigyből, de ezután számos sorsdöntő kérdés van.
- Az egyik, hogy magvas lesz-e tojás, vagy nem, azaz megtermékenyül-e? Ha igen, akkor még mindig sok mindennek kell teljesülnie, hogy Totó apa legyen.
- Mivel a fekete hattyúpárok mindkét tagja költ, addig a fehéreknél csak a tojó, az is rejtély még, hogy mi lesz akkor, amikor a tojást rakó Titi elvonul pihenni, annak az ősi ösztönnek birtokában, hogy a hím segít a kotlásban. Ez azért is rizikós, mert hidegebb időben fog történni ez, de természetesen a Madárparkban már felkészültek arra, hogy segítséget kap a tojásmelengetésben a madár. Rigó Gábor számításai szerint november közepe táján meglesz az első tojás, majd minden második nap újabb és újabb. A faj ismeretében öt-hat darabra számítanak a Madárparkban. Nagyjából hat nap múlva kiderül, hogy csíraképesek-e tojások, s ha igen, kezdődhet a negyven napos kotlás. Ebben az időszakban kap szakértő segítséget Titi: míg ő majd műtojásokon üldögél, az igaziak az utódok élete védelmében keltetőben lesznek.
Világrajövetel előtt már csipognak a fiókák a tojásban
A negyven napos költési időszak utolsó napjaiban viszont Titi fészkébe visszakerülnek saját tojásai, hiszen ekkor már csipognak, kommunikálnak a szülőkkel a tojásban lévő icipici fiókák, s a kotló madarak "visszaszólnak" nekik. Ekkor már teljesen biztonságban lesznek a fészekben, hiszen a kelés előtt már nem bízza az utódok sorsát a gondos tojó a hímre: Titi jó anyához méltóan várja a tojás kipattanását.
S ha mindez sikerül, már csak egy nagy kérdés marad.
Milyenek lesznek a fiókák?
Ha minden szerencsésen alakul, akkor jövő év elején az is kiderül, milyen fiókák születnek egy fekete és egy fehér hattyú szerelméből. Világrajöttüket a madárparkban is nagyon kíváncsian várják, azért is, mert rendkívül ritka világszerte az ilyen madárcsalád.
A történetet egyébként bárki végigkísérheti, hiszen online kamerákon lehet majd ismerkedni a kis család életével - mint ahogy már a madárpark több területén már most is működik ez a lehetőség. Például két, már most kotló fekete hattyúpár mindennapjaiba is bele lehet pillantani.
Szépséges és különleges madár a hattyú. Kecsessége szemet gyönyörködtető, szárnyait széttárva olyan, akár egy angyal. Hófehér tisztasága miatt sok kultúrában a magasztosság és a bölcsesség szimbóluma, az egymáshoz hajló hattyúnyakak szívformája és hűségük, egy életre szóló párválasztásuk miatt a szerelem jelképei is. Ám él egy hattyú - éppen Zalában, a cserszegtomaji Balatoni Madárparkban - ki messze földön is kitűnik a többiek közül. Totó, kinek már életének kezdete is csodaszerű, több százezer ember kedvence: TikTok csatornáját például közel 330 ezeren követik. Totó nem csupán egy hattyú, szimbóluma lehet ember és állat különleges kapcsolatának is. Olyan, akár egy balatoni tündérmese hőse, kinek élete egyszerre szól szépségről, ragaszkodásról és szeretetről.
Szerelmes hattyúk: Totó és TitiFotók: Keszey Ágnes