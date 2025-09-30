szeptember 30., kedd

Várostörténeti dokumentum

29 perce

Jelentős ereklye került a zalai városhoz

Dr Káli Csaba

Lenti múltját és történetét meghatározó dokumentumot adtak át hétfőn ünnepélyes keretek között. A város reformkori térképe jelentős történeti emlék Lentiben.

Korosa Titanilla
Jelentős ereklye került a zalai városhoz

Újabb történeti emlék Lentiben, reformkori térképpel gazdagodott a város, balról dr. Káli Csaba és Horváth László

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Igazi múltbéli ereklye került a városhoz, a történeti emlék Lentiben még a reformkorban készült. Az ünnepélyes átadó rendezvény a Légy büszke az örökségedre 2025! program keretében valósult meg a város és a MNL Zala Vármegyei Levéltár együttműködésével.

történeti emlék Lentiben - dr. Kulcsár Bálint
Reformkori történeti emlék Lentiben - dr. Kulcsár Bálint mutatta be a várostörténeti dokumentumot
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Történeti emlék Lentiben - reformkori térkép került a város tulajdonába

Itt dr. Kulcsár Bálint, a MNL Zala Vármegyei Levéltár főlevéltárosa elmondta, hogy egy 1842-ben készült térképet választottak ki az átadóra, mely Lenti múltját és történetét meghatározó dokumentum. A térkép megmutatja a nagy múltú város akkori földesura, az Esterházy hercegi uradalom és helyi lakosok jogait és kötelességeit. A térkép ábrázolja a korabeli dűlő és helyneveket, amik Lenti területét alkották, de olvashatunk a várról is. A térképen emellett megtalálható a térképész és annak az öt vármegyei tisztviselőnek a neve, aláírása és pecsétnyomata, akik hitelesítették a térképet, mely ma is fontos történeti emlék Lentiben

Az értékes térképdokumentum másolatát Horváth László polgármester vette át dr. Káli Csabától, a MNL Zala Vármegyei Levéltár igazgatójától.

Várostörténeti dokumentum átadó Lentiben

Fotók: Korosa Titanilla

 

Kiállítás az államalapítástól napjainkig

A várostörténeti dokumentum átadójával együtt megnyílt a Magyarul Európában! 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című vándorkiállítás is nyílt. Erről dr. Káli Csaba elmondta, hogy a tárlatot a Magyar Nemzeti Levéltár készítette, az ország több településén bemutatták már. A 20 tabló közül 17 általánosan tárgyalja Magyarország történetének jeles korszakait, három tabló pedig az adott megyéről szól. A 17 tabló Szent István törvényeitől az uniós csatlakozásig kíséri végig azokat a felívelő pontokat az ország történetében, amikre igazán büszkék lehetünk: a török ellenes küzdelmek, végvéri harcok, reformkor, illetve tematikus alapon is láthatók tablók például gazdaságtörténet, sport és technikatörténeti témákban.

