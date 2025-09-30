29 perce
Jelentős ereklye került a zalai városhoz
Lenti múltját és történetét meghatározó dokumentumot adtak át hétfőn ünnepélyes keretek között. A város reformkori térképe jelentős történeti emlék Lentiben.
Újabb történeti emlék Lentiben, reformkori térképpel gazdagodott a város, balról dr. Káli Csaba és Horváth László
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Igazi múltbéli ereklye került a városhoz, a történeti emlék Lentiben még a reformkorban készült. Az ünnepélyes átadó rendezvény a Légy büszke az örökségedre 2025! program keretében valósult meg a város és a MNL Zala Vármegyei Levéltár együttműködésével.
Történeti emlék Lentiben - reformkori térkép került a város tulajdonába
Itt dr. Kulcsár Bálint, a MNL Zala Vármegyei Levéltár főlevéltárosa elmondta, hogy egy 1842-ben készült térképet választottak ki az átadóra, mely Lenti múltját és történetét meghatározó dokumentum. A térkép megmutatja a nagy múltú város akkori földesura, az Esterházy hercegi uradalom és helyi lakosok jogait és kötelességeit. A térkép ábrázolja a korabeli dűlő és helyneveket, amik Lenti területét alkották, de olvashatunk a várról is. A térképen emellett megtalálható a térképész és annak az öt vármegyei tisztviselőnek a neve, aláírása és pecsétnyomata, akik hitelesítették a térképet, mely ma is fontos történeti emlék Lentiben
Az értékes térképdokumentum másolatát Horváth László polgármester vette át dr. Káli Csabától, a MNL Zala Vármegyei Levéltár igazgatójától.
Várostörténeti dokumentum átadó LentibenFotók: Korosa Titanilla
Kiállítás az államalapítástól napjainkig
A várostörténeti dokumentum átadójával együtt megnyílt a Magyarul Európában! 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című vándorkiállítás is nyílt. Erről dr. Káli Csaba elmondta, hogy a tárlatot a Magyar Nemzeti Levéltár készítette, az ország több településén bemutatták már. A 20 tabló közül 17 általánosan tárgyalja Magyarország történetének jeles korszakait, három tabló pedig az adott megyéről szól. A 17 tabló Szent István törvényeitől az uniós csatlakozásig kíséri végig azokat a felívelő pontokat az ország történetében, amikre igazán büszkék lehetünk: a török ellenes küzdelmek, végvéri harcok, reformkor, illetve tematikus alapon is láthatók tablók például gazdaságtörténet, sport és technikatörténeti témákban.