Jelentős ereklye került a zalai városhoz

Igazi múltbéli ereklye került a városhoz, a történeti emlék Lentiben még a reformkorban készült. Az ünnepélyes átadó rendezvény a Légy büszke az örökségedre 2025! program keretében valósult meg a város és a MNL Zala Vármegyei Levéltár együttműködésével.

Reformkori történeti emlék Lentiben - dr. Kulcsár Bálint mutatta be a várostörténeti dokumentumot

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Történeti emlék Lentiben - reformkori térkép került a város tulajdonába

Itt dr. Kulcsár Bálint, a MNL Zala Vármegyei Levéltár főlevéltárosa elmondta, hogy egy 1842-ben készült térképet választottak ki az átadóra, mely Lenti múltját és történetét meghatározó dokumentum. A térkép megmutatja a nagy múltú város akkori földesura, az Esterházy hercegi uradalom és helyi lakosok jogait és kötelességeit. A térkép ábrázolja a korabeli dűlő és helyneveket, amik Lenti területét alkották, de olvashatunk a várról is. A térképen emellett megtalálható a térképész és annak az öt vármegyei tisztviselőnek a neve, aláírása és pecsétnyomata, akik hitelesítették a térképet, mely ma is fontos történeti emlék Lentiben

Az értékes térképdokumentum másolatát Horváth László polgármester vette át dr. Káli Csabától, a MNL Zala Vármegyei Levéltár igazgatójától.