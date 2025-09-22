Hévíz és a Kárpát-medencei magyarság
1 órája
Történelmi együttműködés Lendvával – újabb testvérvárosi kapcsolat
Hévízre látogatott Magyar János, a szlovéniai Lendva polgármestere és küldöttsége. A két város a jövőben szorosan együttműködik.
Naszádos Péter, a fürdőváros első embere ezzel kapcsolatban azt mondta: "Ahogy ígértem, Hévíz ott lesz azon a bizonyos Európa- térképen!" Hozzátette, jövőre hévízi delegáció látogat Lendvára, s elkezdődik a testvérvárosi együttműködés a két település között. Korábban a polgármester azt ígérte, a határon túli magyar településekkel a korábbinál erősebb kapcsolatokra törekszik.
