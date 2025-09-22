Történelmi együttműködés Lendvával – újabb testvérvárosi kapcsolat

Naszádos Péter, a fürdőváros első embere ezzel kapcsolatban azt mondta: "Ahogy ígértem, Hévíz ott lesz azon a bizonyos Európa- térképen!" Hozzátette, jövőre hévízi delegáció látogat Lendvára, s elkezdődik a testvérvárosi együttműködés a két település között. Korábban a polgármester azt ígérte, a határon túli magyar településekkel a korábbinál erősebb kapcsolatokra törekszik.

Elindul a testvérvárosi kapcsolat, képünkön: Naszádos Péter, Magyar János és a lendvai küldöttség. Fotó: zaol.hu