Hévíz és a Kárpát-medencei magyarság

1 órája

Történelmi együttműködés Lendvával – újabb testvérvárosi kapcsolat

Hévízre látogatott Magyar János, a szlovéniai Lendva polgármestere és küldöttsége. A két város a jövőben szorosan együttműködik.

Péter B. Árpád

Naszádos Péter, a fürdőváros első embere ezzel kapcsolatban azt mondta: "Ahogy ígértem, Hévíz ott lesz azon a bizonyos Európa- térképen!" Hozzátette, jövőre hévízi delegáció látogat Lendvára, s elkezdődik a testvérvárosi együttműködés a két település között. Korábban a polgármester azt ígérte, a határon túli magyar településekkel a korábbinál erősebb kapcsolatokra törekszik.

Elindul a testvérvárosi kapcsolat, képünkön: Naszádos Péter, Magyar János és a lendvai küldöttség. Fotó: zaol.hu

