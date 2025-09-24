Több mint másfél milliót lopott, akár börtönbe is kerülhet – egy napon belül elfogták a zalai tolvajt

Az ügyről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 49 éves nagykanizsai férfi 2025. május 21-én délelőtt maszkban, a kezén kesztyűt viselve egy helyi zártkerti ingatlanhoz ment, amelynek zárt kertkapuját átugrotta. Az ingatlan területén talált egy horgászhálót, ennek segítségével a biztonsági kamerát elfordította, majd a bejárati ajtót felfeszítette. Az épületbe behatolva kutatást végzett, az ott talált 1,2 millió forint és 1.200 euró készpénzt ellopta. A vádlottat a rendőrök még aznap elfogták, őrizetbe vették, majd letartóztatták.