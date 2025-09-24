szeptember 24., szerda

Ügyészségi tájékoztató

1 órája

Több mint másfél milliót lopott, akár börtönbe is kerülhet – egy napon belül elfogták a zalai tolvajt

Címkék#börtönbüntetés#lopás#vádemelés#ügyészség#tolvaj

Börtönbüntetés kiszabását kérte a nagykanizsai járási ügyészség arra a helybéli férfire, akivel szemben lopás bűntette miatt emeltek vádat. A 49 éves elkövető hiába viselt maszkot és kesztyűt a bűncselekmény idején, a rendőrök egy napon belül elfogták.

Gyuricza Ferenc
Lopás miatt emeltek vádat a 49 éves férfivel szemben

Forrás: ZH-archívum

Az ügyről a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője, dr. Németh Eszter tájékoztatta hírportálunkat. Mint írta: a 49 éves nagykanizsai férfi 2025. május 21-én délelőtt maszkban, a kezén kesztyűt viselve egy helyi zártkerti ingatlanhoz ment, amelynek zárt kertkapuját átugrotta. Az ingatlan területén talált egy horgászhálót, ennek segítségével a biztonsági kamerát elfordította, majd a bejárati ajtót felfeszítette. Az épületbe behatolva kutatást végzett, az ott talált 1,2 millió forint és 1.200 euró készpénzt ellopta. A vádlottat a rendőrök még aznap elfogták, őrizetbe vették, majd letartóztatták.

 

 

