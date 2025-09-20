szeptember 20., szombat

Most eldől

1 órája

Mráz Ágoston Sámuel: sorsdöntő időszak előtt a Tisza Párt

A Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt legnagyobb vizsgája most következik. A jelöltbemutatás határidője komoly próbatétel lesz.

Zaol.hu
Fotó: Vasvári Tamás

Az elemző figyelmeztetett: a Tisza Pártnak alig tíz napja maradt arra, hogy bemutassa 318 jelöltjét. Ez mindig egy párt szervezettségének és felkészültségének a mércéje. Ha nem sikerül teljesíteni, az komoly problémát jelent a mozgalom életében.

Az elmúlt hetek közéleti vitáit a kormányzati témák uralták. A Tisza-adó, Ruszin-Szendi fegyverviselése és az Otthon Start program határozta meg a híreket. A politika iránt legfogékonyabbak a Fidesz frakcióülésével és a Digitális Polgári Kör eseményével találkozhattak.

Mráz rámutatott: október 1-jén indul a háromgyermekes anyák adómentessége, amely széles körű támogatást hozhat. Magyar Péter viszont korábban az orosz energia ellen foglalt állást, amely megegyezik Ursula von der Leyen 2027-re tervezett intézkedésével. Ez szerinte gyengíti Magyarország tárgyalási pozícióját, és a kormány kritikáját erősítheti.

 

