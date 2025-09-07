szeptember 7., vasárnap

Tisza-adó

1 órája

Leleplező szavak és titkolózás: mit hallgat el a Tisza a választások előtt?

Címkék#Nemzeti Ellenállás Mozgalom#Tisza-adó#kalkulátor

Országos kampányt hirdetett a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt elhallgatott adócsomagja miatt. A tervek szerint 22 és 33 százalékos jövedelemadót vezetnének be.

Leleplező szavak és titkolózás: mit hallgat el a Tisza a választások előtt?

A mozgalom közlése szerint a Tisza-adó mindenkit sújtana, különösen a zalai családokat is. A tervezett adóemelés az átlag alatti jövedelmeket is megterhelné.

Tarr Zoltán beismerő szavai – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – bizonyítják, hogy a párt tudatosan hallgat a tervekről. A mozgalom értékelése szerint a Tisza ezzel a választók megtévesztésére játszik.

A kampány részeként bemutatott kalkulátorral bárki pontosan kiszámolhatja, mennyit veszítene a Tisza-adó miatt. A számok egyértelműek: a családok jelentős összegektől esnének el.

A mozgalom célja, hogy minden választó tisztán lássa a brutális adóemelés valódi következményeit.

