Leleplező szavak és titkolózás: mit hallgat el a Tisza a választások előtt?

A mozgalom közlése szerint a Tisza-adó mindenkit sújtana, különösen a zalai családokat is. A tervezett adóemelés az átlag alatti jövedelmeket is megterhelné.

Tarr Zoltán beismerő szavai – „választást kell nyerni és utána mindent lehet” – bizonyítják, hogy a párt tudatosan hallgat a tervekről. A mozgalom értékelése szerint a Tisza ezzel a választók megtévesztésére játszik.

A kampány részeként bemutatott kalkulátorral bárki pontosan kiszámolhatja, mennyit veszítene a Tisza-adó miatt. A számok egyértelműek: a családok jelentős összegektől esnének el.

A mozgalom célja, hogy minden választó tisztán lássa a brutális adóemelés valódi következményeit.