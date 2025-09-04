szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Zalai vélemények

1 órája

"Döbbenetes a 22 és a 33 százalékos adókulcs!" – ezt mondták a zalaiak a Tisza-adóról (videó)

Címkék#Tisza-adó#szja#Magyar Péter

Bruttó 400 ezer forintos kereset fölött mindenkit hátrányosan érintene a Tisza Párt adóemelési terve. Magyar Péter és csapata a jelenlegi egykulcsos szja-t progresszív, többkulcsos rendszerré alakítaná, ami azt jelentené, hogy a Tisza-adó szinte minden zalai munkavállótól extra áldozatot követelne. A zalai emberek elutasítják ezt a tervet, és el is mondják véleményüket.

Zaol.hu

Zalában is egyre többen döbbennek rá, hogy saját életükre, egzisztenciájukra nézve milyen negatív következményekkel járna, ha Magyar Péterék bevezetnék a Tisza-adót. „Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” - így kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt lebukását, amiről zalai politikus véleményét is idéztük tegnapi cikkünkben.

Tisza-adó
Súlyos százezrekkel rövidítené meg a magyar családokat a Tisza-adó.
Forrás:  MTI

Tisza-adó: havi bruttó 400 ezer forintos keresett fölött mindenki több szja-t fizetne

A zaol.hu több cikket is közölt az elmúlt napokban, amelyekben konkrét ágazatokra bontva látható, hogy éves viszonylatban mennyivel több szja-t kellene fizetnie az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben vagy éppen a közszférában dolgozóknak, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó.

Ezúttal ismét zalaiakat kérdeztük arról, hogyan fogadták a Tisza Párt által tervezett adóemelés hírét. Az előző videós összeállítás itt tekinthető meg, az újabb véleményeket pedig alábbi videónkból ismerhetik meg. Hogy mit szólnak az emberek a Tisza-adó ötletéhez?
A válaszokért indítsa el a videót:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu