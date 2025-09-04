1 órája
"Döbbenetes a 22 és a 33 százalékos adókulcs!" – ezt mondták a zalaiak a Tisza-adóról (videó)
Bruttó 400 ezer forintos kereset fölött mindenkit hátrányosan érintene a Tisza Párt adóemelési terve. Magyar Péter és csapata a jelenlegi egykulcsos szja-t progresszív, többkulcsos rendszerré alakítaná, ami azt jelentené, hogy a Tisza-adó szinte minden zalai munkavállótól extra áldozatot követelne. A zalai emberek elutasítják ezt a tervet, és el is mondják véleményüket.
Zalában is egyre többen döbbennek rá, hogy saját életükre, egzisztenciájukra nézve milyen negatív következményekkel járna, ha Magyar Péterék bevezetnék a Tisza-adót. „Egy normális politikai klímában most érne véget a Tisza Párt története” - így kommentálta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Tisza Párt lebukását, amiről zalai politikus véleményét is idéztük tegnapi cikkünkben.
Tisza-adó: havi bruttó 400 ezer forintos keresett fölött mindenki több szja-t fizetne
A zaol.hu több cikket is közölt az elmúlt napokban, amelyekben konkrét ágazatokra bontva látható, hogy éves viszonylatban mennyivel több szja-t kellene fizetnie az iparban, a mezőgazdaságban, a kereskedelemben vagy éppen a közszférában dolgozóknak, ha bevezetésre kerülne a Tisza-adó.
Ezúttal ismét zalaiakat kérdeztük arról, hogyan fogadták a Tisza Párt által tervezett adóemelés hírét. Az előző videós összeállítás itt tekinthető meg, az újabb véleményeket pedig alábbi videónkból ismerhetik meg. Hogy mit szólnak az emberek a Tisza-adó ötletéhez?
A válaszokért indítsa el a videót:
