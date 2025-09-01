Így „köszönné meg” Magyar Péter és a Tisza Párt a pedagógusok munkáját: évi 200 ezer forinttal több adó!

Egy, a napokban kiszivárgott dokumentum szerint Magyar Péterék hatalomra kerülésük esetén eltörölnék a jelenlegi egykulcsos szja-t és progresszív adózást vezetnének be. A dokumentum szerint évi 5 millió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, az 5 és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos lenne az adókulcs, míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalékot vonnának el. A Tisza-adó tehát szinte valamennyi társadalmi csoportot hátányosan érintené, köztük az oktatásban dolgozókat, a zalai pedagógiai asszisztenseket, tanítókat, tanárokat, egyetemi oktatókat is.

A pedagógusok bére rendeződni látszik. A Tisza-adó okozta adótöbblet negatív hatással lehet a pályaválasztásra is. Fotó: ZH Archívum

Tisza-adó: az oktatásban dolgozók is rosszabbul járnának

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint az oktatásban dolgozó zalaiak átlagkeresete 656.489 forint. A jelenlegi egykulcsos, 15 százalékos szja-val számolva ebből a pénzből havonta 98.473 forint adót kell fizetni, ami éves viszonylatban 1.181.680 forintot jelent. A Tisza-adó bevezetésével ez az összeg több mint 200 ezer forinttal emelkedne, azaz átlagosan 1.383.131 forint szja-t kellene fizetnie az oktatásban dolgozó zalaiaknak.

A zalai tanárok és oktatásban dolgozók a Tisza-adó bevezetésével évente több mint 200 ezer forinttal több szja-t fizetnének. Fotó: Pixabay

Kérdésessé válhat a pedagógus béremelések folytatása?

A Tisza-adó bevezetése ráadásul nemcsak az adómérték emelkedését jelenti, hanem megkérdőjelezi a pedagógus béremelés folytatását is. Mint köztudott: a tavalyi 32,2 %-os, valamint az idén januári 21,2 %-os béremelés után a kormány további két alkalommal tervezi emelni a pedagógusok bérét. Az újabb béremelések első üteme elsősorban a kiemelkedően teljesítőket, a második üteme a 140 ezer köznevelésben dolgozó pedagógust, valamint a szakképzésben dolgozó oktatókat is érinti. A teljes, 2031-ig terjedő tanárbéremelés nagyságrendje 6.000 milliárd forint, amelynek 88 %-át a nemzeti költségvetés biztosítja.

Mindezeket figyelembe véve jogosan vetődik fel a kérdés, miszerint Magyar Péter és a Tisza Párt miből finanszírozná a különböző ágazatoknak ígért plusz forrásokat? Csak nem a magyarok extra megadóztatásából származó forintokból?