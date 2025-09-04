Brutális elvonást hozna a Tisza-adó – Vigh László szerint a Tisza Párt a 2002–2010-es korszakot idézné

Mint arra Vigh László rámutatott: a Tisza Párt többkulcsos adóztatása több millió ember nettó fizetését csökkentené és nem csupán a legmagasabb jövedelműekről van szó, sőt! A Tisza-adóval szinte mindenki rosszul járna.

Vigh László országgyűlési képviselő elmondta: a többgyermekes családok esetében a több százezer forintot is elérné a nettó kereset csökkenése havonta, ha bevezetnék a Tisza-adót

Forrás: ZH-Archívum

Tisza-adó: romba döntené a családbarát kedvezményrendszert

- Megannyi foglalkozást, szakmacsoportot hozhatnék fel példának, kezdve a pedagógusoktól az orvosokon át a kereskedelmi ügyintézőkig - sorolta az országgyűlési képviselő, aki hozzátette: a több gyermeket nevelő édesanyáktól is jelentős kedvezményeket vonna el Magyar Péter. - Egy háromgyermekes család esetében a 350 ezer forintot is meghaladná a nettó keresetcsökkenés havonta. A Tiszának ez a törekvése nemcsak felháborító, hanem egyenesen romba döntené azt a családbarát gazdasági kedvezményrendszert, amelyet Magyarország kormánya kidolgozott és meg is valósított.

Vigh László hangsúlyozta: a Fidesz elutasítja a háromsávos, progresszív adórendszert, amit Magyar Péter és pártja bevezetne.

A progresszív adórendszer a szürkegazdaságot erősítené

- A Tisza-adó visszavezetné a 2002-2010 közti időszakba az országot - fogalmazott Vigh László. - Akkor ugyanis pontosan megtapasztalhattuk sajnos, hová vezet és milyen csapdái vannak a progresszív adórendszernek: felerősödött annak idején a szürke- és a feketegazdaság. Színlelt szerződések, minimálbéres bejelentések, járulékok elcsalása, hogy csak néhány példát említsek. Az ország gazdasága az úgynevezett szürkezónába csúszott akkor. Szerencsére jött a Fidesz 2010-ben, olyan adópolitikával, amely nemcsak megfékezte a feketegazdaságot, hanem Európa élmezőnyébe emelte Magyarországot a gazdaság fehérítése terén. Ezt akarná a Tisza Párt lerombolni, amit természetesen nem fogunk hagyni! – összegezte Vigh László, Zalaegerszeg és térsége országgyűlési képviselője.