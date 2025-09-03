"Mentsen meg a Jóisten bennünket tőlük!" - A Tisza-adóról kérdeztük az embereket (videó)

A Tisza-adóról az elmúlt napokban már szinte mindenki véleményt alkotott, politikusok, szakértők, gazdasági szereplők. A felháborodás teljesen érthető, a Világgazdaság összesítése szerint drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyar Péterék javaslata, a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó sávos megemelése négymillió ember nettó bérét is hátrányosan érintené.

Nemrég Cseresnyés Péter zalai országgyűlési képviselő posztjáról olvashattak, amelyben konkrét, munkakörökre lebontott lista is található a Tisza-adóból következő jövedelemcsökkenésről.

Ezúttal zalaiakat kérdeztük arról, hogyan fogadták a Tisza Párt által tervezett adóemelés hírét. A válaszokért indítsa el a videót.