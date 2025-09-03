1 órája
"Mentsen meg a Jóisten bennünket tőlük!" - A Tisza-adóról kérdeztük az embereket (videó)
A közelmúltban került nyilvánosságra a Tisza Párt adóemelési terve: a jelenlegi egykulcsos szja-t progresszív, többkulcsos rendszerrel váltaná fel Magyar Péter csapata. Ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy bérkategóriánként növekedne az adókulcs, így a Tisza-adó rengeteg család költségvetését rövidítené meg, kevesebb pénz maradna az emberek zsebében.
Magyar Péterék tervezett szja-emelése, a Tisza-adó négymillió ember nettóját érinthetné hátrányosan
Fotó: Hatlaczki Balázs
A Tisza-adóról az elmúlt napokban már szinte mindenki véleményt alkotott, politikusok, szakértők, gazdasági szereplők. A felháborodás teljesen érthető, a Világgazdaság összesítése szerint drámai életszínvonal-romlást eredményezhet Magyar Péterék javaslata, a jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó sávos megemelése négymillió ember nettó bérét is hátrányosan érintené.
Nemrég Cseresnyés Péter zalai országgyűlési képviselő posztjáról olvashattak, amelyben konkrét, munkakörökre lebontott lista is található a Tisza-adóból következő jövedelemcsökkenésről.
Ezúttal zalaiakat kérdeztük arról, hogyan fogadták a Tisza Párt által tervezett adóemelés hírét. A válaszokért indítsa el a videót.
