A Tisza Párt nevében hívogatják telefonon a zalai embereket - több olvasónk jelezte, nem kér ebből

Olvasóink közül többen is beszámoltak szerkesztőségünknek arról, hogy kéretlen telefonhívásokat kapnak a Tisza Párt nevében. A téma a Tisza-adó, amelyet magyarázni próbál az ellenzéki párt.

Magyar Péter hangján, gépi üzenettel hívogatják olvasóinkat a Tisza Párt nevében - magyarázni próbálják az adóterveiket, miután országos felháborodást váltott ki a Tisza-adó

Fotó: Hatlaczki Balázs

"Két telefonom van, egy magán és egy céges. Az elmúlt három napban a két telefonomra öt hívás érkezett, méghozzá robothívások Magyar Péter nevében. Volt közöttük budapesti, de vidéki szám is. Nem vagyok tagja egy pártnak sem, nem is tartottam eggyel sem kapcsolatot, ezért is furcsa, hogy honnan tudták az elérhetőségeimet. A három e-mail címemre a spam mappába legalább húsz levél érkezett a Tiszától!" - írta meg szerkesztőségünknek tapasztalatait olvasónk. Jelezte azt is, hogy az egyik hívásazonosító oldalon sokan tették szóvá ugyanezt a problémát, és az ott leírtak megegyeznek a vele történtekkel.

A Tisza-adó tervének nyilvánosságra kerülése után magyarázkodik a Tisza Párt

Mint arról az Origo is hírt adott, telefonos kampányt indított a Tisza, miután a párt második embere, Tarr Zoltán egy rendezvényen "elszólta magát" a Tisza-adó tervéről, azaz a többkulcsos, progresszív személyi jövedelemadózás bevezetésének szándékáról. A Magyar Nemzet a telefonos kampányról azt írta: Magyar Péter hangján arról igyekeznek meggyőzni a választókat, hogy a Tisza Párt adóemelés helyett adót csökkentene. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péterék kommunikációjával kapcsolatban kifejtette: a Tisza Párt elnöke a botrány kirobbanása óta minden Facebook-posztot azzal kezd, hogy a Tisza az adócsökkentés kormánya lesz. "Akkor miért nem ezt mondták? Meg egyébként, hogyha nekik ilyen nagyszerű terveik vannak, hogy ők adót fognak csökkenteni, akkor miért nem szabad beszélni róla a választásokig?" - tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

