Ön kiszámolta már, mennyivel csökkenne a bére a Tisza-adóval? Itt a kalkulátor!

A politikusi, szakértői megszólalások mellett az utca embere is elmondta véleményét, és ágazatokra lebontva is bemutattuk, mivel járna a jelenlegi egykulcsos szja lecserélése a Tisza-adóra. Nyilván mindenkit az foglalkoztat elsősorban, hogy a saját bére, illetve családjának költségvetése hogyan csökkenne, ha Magyar Péter pártjának tervei megvalósulnának.

Tarr Zoltán, a Tisza Párt jelenlegi második embere, aki akarva-akaratlanul leleplezte a Tisza-adó bevezetésének szándékát

Fotó: Polyák Attila

Márpedig ezt tervezi a Tisza, a nyilvánosságra került felvétel nem hagy kétséget:

Itt kiszámolhatja, öntől mennyi pénzt vonna el a Tisza-adó

A Tisza-adó közvetlen bércsökkentő hatásának kiszámításában kalkulátorok is segítenek, ezen a felületen például bárki meggyőződhet arról, a jelenlegi nettója hogyan változna, ha a háromkulcsos (15, 22 és 33 százalékos) szja-rendszer életbe léphetne. Az ugyanitt megtekinthető, kiszivárgott dokumentumból az is kiderül: éves bruttó 5 millió (azaz havi 416 ezer) forintos keresetig maradna csak a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalék, efölött pedig 33 százalék személyi jövedelemadó terhelné a magyar emberek bérét.

A számítások szerint mintegy 4 millió ember járna rosszabbul Magyarországon.