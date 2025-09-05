szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

27°
+28
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ennyivel járna rosszabbul

49 perce

Ön kiszámolta már, mennyivel csökkenne a bére a Tisza-adóval? Itt a kalkulátor!

Címkék#Tisza-adó#szja#nettó bér

Az elmúlt napokban az egész ország a Tisza-adó ügyével foglalkozott, a legnagyobb indulatokat kiváltó közéleti témáról rengeteg vélemény jelent meg. Mindenki azt számolgatja, mennyit is veszítene nettó fizetéséből az úgynevezett progresszív, háromkulcsos személyi jövedelemadóval, azaz a Tisza-adóval.

Zaol.hu

A politikusi, szakértői megszólalások mellett az utca embere is elmondta véleményét, és ágazatokra lebontva is bemutattuk, mivel járna a jelenlegi egykulcsos szja lecserélése a Tisza-adóra. Nyilván mindenkit az foglalkoztat elsősorban, hogy a saját bére, illetve családjának költségvetése hogyan csökkenne, ha Magyar Péter pártjának tervei megvalósulnának. 

Tarr Zoltán elszólta magát a Tisza-adóról
Tarr Zoltán, a Tisza Párt jelenlegi második embere, aki akarva-akaratlanul leleplezte a Tisza-adó bevezetésének szándékát
Fotó: Polyák Attila

Márpedig ezt tervezi a Tisza, a nyilvánosságra került felvétel nem hagy kétséget:

Itt kiszámolhatja, öntől mennyi pénzt vonna el a Tisza-adó

A Tisza-adó közvetlen bércsökkentő hatásának kiszámításában kalkulátorok is segítenek, ezen a felületen például bárki meggyőződhet arról, a jelenlegi nettója hogyan változna, ha a háromkulcsos (15, 22 és 33 százalékos) szja-rendszer életbe léphetne. Az ugyanitt megtekinthető, kiszivárgott dokumentumból az is kiderül: éves bruttó 5 millió (azaz havi 416 ezer) forintos keresetig maradna csak a jelenlegi 15 százalékos szja-kulcs, 5 és 15 millió forint között 22 százalék, efölött pedig 33 százalék személyi jövedelemadó terhelné a magyar emberek bérét.
A számítások szerint mintegy 4 millió ember járna rosszabbul Magyarországon. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu