Kötcsén rajtolt a kampány: a Tisza-adó valódi arcát mutatják meg

Kötcsén indult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveinek leleplezését célozza. A mozgalom szerint a többkulcsos adó bevezetése széles társadalmi rétegeket sújtana, miközben Magyar Péterék azt próbálják elhitetni, hogy csak a gazdagokat érintené.

A kampányvideóban Tarr Zoltán ismert kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a szervezet szerint világosan megmutatja, milyen logika vezérli a Tiszát.

A tisza-ado.hu oldalon bárki kiszámolhatja egy kalkulátor segítségével, mennyit veszítene a Tisza-adóval. A mozgalom célja, hogy a választók ne legyenek félrevezethetők.

Kötcse így a választási kampány egyik szimbólumává vált: innen indult el a Tisza-adó elleni fellépés.