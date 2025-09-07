szeptember 7., vasárnap

Regina névnap

22°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kalkulátorral is leleplezik az átverést

2 órája

Kötcsén rajtolt a kampány: a Tisza-adó valódi arcát mutatják meg

Címkék#Tarr Zoltán#Tisza-adó#kalkulátor

A választási küzdelem új szakaszába lépett: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amely a Tisza-adó átverésére figyelmeztet. A szervezet kalkulátorral is bizonyítja állításait.

Kötcsén rajtolt a kampány: a Tisza-adó valódi arcát mutatják meg

Kötcsén indult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveinek leleplezését célozza. A mozgalom szerint a többkulcsos adó bevezetése széles társadalmi rétegeket sújtana, miközben Magyar Péterék azt próbálják elhitetni, hogy csak a gazdagokat érintené.

A kampányvideóban Tarr Zoltán ismert kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a szervezet szerint világosan megmutatja, milyen logika vezérli a Tiszát.

A tisza-ado.hu oldalon bárki kiszámolhatja egy kalkulátor segítségével, mennyit veszítene a Tisza-adóval. A mozgalom célja, hogy a választók ne legyenek félrevezethetők.

Kötcse így a választási kampány egyik szimbólumává vált: innen indult el a Tisza-adó elleni fellépés.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu