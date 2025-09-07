42 perce
Kötcsén rajtolt a kampány: a Tisza-adó valódi arcát mutatják meg
A választási küzdelem új szakaszába lépett: a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Kötcsén indította el kampányát, amely a Tisza-adó átverésére figyelmeztet. A szervezet kalkulátorral is bizonyítja állításait.
Kötcsén indult a Nemzeti Ellenállás Mozgalom kampánya, amely a Tisza Párt adóterveinek leleplezését célozza. A mozgalom szerint a többkulcsos adó bevezetése széles társadalmi rétegeket sújtana, miközben Magyar Péterék azt próbálják elhitetni, hogy csak a gazdagokat érintené.
A kampányvideóban Tarr Zoltán ismert kijelentését is idézik: „választást kell nyerni és utána mindent lehet”. Ez a mondat a szervezet szerint világosan megmutatja, milyen logika vezérli a Tiszát.
A tisza-ado.hu oldalon bárki kiszámolhatja egy kalkulátor segítségével, mennyit veszítene a Tisza-adóval. A mozgalom célja, hogy a választók ne legyenek félrevezethetők.
Kötcse így a választási kampány egyik szimbólumává vált: innen indult el a Tisza-adó elleni fellépés.