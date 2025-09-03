Így ürítené ki az emberek zsebeit a Tisza-adó - mutatjuk a számokat!

Napok óta a Tisza-adó hátrányos következményeitől hangos a hazai közélet. Mint ismert, a párt a jelenlegi egykulcsos szja helyett többkulcsos, progresszív adót vezetne be, ezzel súlyos adóemelést szabadítana rá a magyar emberekre. Cseresnyés Péter zalai kormánypárti országgyűlési képviselő Facebook-posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveire.

Cseresnyés Péter: "A Tisza adót akar emelni, de a kampányban hallgattak róla". A Tisza-adó százezreket vonna el az emberektől

A zalai politikus úgy fogalmazott: "A Tisza adót akar emelni – de a kampányban mélyen hallgattak róla. Miért? Mert pontosan tudták, hogy ha elmondják, mennyit veszítenek az emberek, akkor ők buknak."

Ennyit vonna el az emberektől a Tisza-adó

A zalai képviselő egy listát is közzétett arról, milyen jövedelemcsökkenést hozhat a Tisza Párt adóterve:

Átlagfizetés után: havi –20 000 Ft, évi –242 000 Ft

Pedagógusok: havi –30 000 Ft, évi –364 000 Ft

Ápolók: havi –23 000 Ft, évi –280 000 Ft

Rendőrök: havi –13 000 Ft, évi –154 000 Ft

Katonák: havi –39 000 Ft, évi –476 000 Ft

Orvosok: havi –264 000 Ft, évi –3 172 000 Ft

"El akarták titkolni. Hazudtak róla. Most lebuktak" - kommentálta a Tisza-adó hatásait Cseresnyés Péter.