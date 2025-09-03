szeptember 3., szerda

Egykulcsos szja helyett többkulcsos, progresszív adó

1 órája

Így ürítené ki az emberek zsebeit a Tisza-adó - mutatjuk a számokat!

Címkék#Tisza Párt#szja#adóemelés

A Tisza Párt által tervezett progresszív személyi jövedelemadó konkrét, zsebbe vágó hatásairól posztolt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. A Tisza-adó százezreket vonna el rengeteg magyar ember nettó fizetéséből.

Zaol.hu
Így ürítené ki az emberek zsebeit a Tisza-adó - mutatjuk a számokat!

Súlyos százezrekkel rövidítené meg a magyar családokat a Tisza-adó

Fotó: MTI/Purger Tamás

Napok óta a Tisza-adó hátrányos következményeitől hangos a hazai közélet. Mint ismert, a párt a jelenlegi egykulcsos szja helyett többkulcsos, progresszív adót vezetne be, ezzel súlyos adóemelést szabadítana rá a magyar emberekre. Cseresnyés Péter zalai kormánypárti országgyűlési képviselő Facebook-posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveire.

Cseresnyés Péter képviselő a Tisza-adó hatásairól posztolt
Cseresnyés Péter: "A Tisza adót akar emelni, de a kampányban hallgattak róla". A Tisza-adó százezreket vonna el az emberektől

A zalai politikus úgy fogalmazott: "A Tisza adót akar emelni – de a kampányban mélyen hallgattak róla. Miért? Mert pontosan tudták, hogy ha elmondják, mennyit veszítenek az emberek, akkor ők buknak."

Ennyit vonna el az emberektől a Tisza-adó

A zalai képviselő egy listát is közzétett arról, milyen jövedelemcsökkenést hozhat a Tisza Párt adóterve:

  • Átlagfizetés után: havi –20 000 Ft, évi –242 000 Ft
  • Pedagógusok: havi –30 000 Ft, évi –364 000 Ft
  • Ápolók: havi –23 000 Ft, évi –280 000 Ft
  • Rendőrök: havi –13 000 Ft, évi –154 000 Ft
  • Katonák: havi –39 000 Ft, évi –476 000 Ft

Orvosok: havi –264 000 Ft, évi –3 172 000 Ft
"El akarták titkolni. Hazudtak róla. Most lebuktak" - kommentálta a Tisza-adó hatásait Cseresnyés Péter

 

