Így ürítené ki az emberek zsebeit a Tisza-adó - mutatjuk a számokat!
A Tisza Párt által tervezett progresszív személyi jövedelemadó konkrét, zsebbe vágó hatásairól posztolt Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. A Tisza-adó százezreket vonna el rengeteg magyar ember nettó fizetéséből.
Súlyos százezrekkel rövidítené meg a magyar családokat a Tisza-adó
Fotó: MTI/Purger Tamás
Napok óta a Tisza-adó hátrányos következményeitől hangos a hazai közélet. Mint ismert, a párt a jelenlegi egykulcsos szja helyett többkulcsos, progresszív adót vezetne be, ezzel súlyos adóemelést szabadítana rá a magyar emberekre. Cseresnyés Péter zalai kormánypárti országgyűlési képviselő Facebook-posztban reagált a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési terveire.
A zalai politikus úgy fogalmazott: "A Tisza adót akar emelni – de a kampányban mélyen hallgattak róla. Miért? Mert pontosan tudták, hogy ha elmondják, mennyit veszítenek az emberek, akkor ők buknak."
Ennyit vonna el az emberektől a Tisza-adó
A zalai képviselő egy listát is közzétett arról, milyen jövedelemcsökkenést hozhat a Tisza Párt adóterve:
- Átlagfizetés után: havi –20 000 Ft, évi –242 000 Ft
- Pedagógusok: havi –30 000 Ft, évi –364 000 Ft
- Ápolók: havi –23 000 Ft, évi –280 000 Ft
- Rendőrök: havi –13 000 Ft, évi –154 000 Ft
- Katonák: havi –39 000 Ft, évi –476 000 Ft
Orvosok: havi –264 000 Ft, évi –3 172 000 Ft
"El akarták titkolni. Hazudtak róla. Most lebuktak" - kommentálta a Tisza-adó hatásait Cseresnyés Péter.
A legkeményebb munkát végzők fizetnék meg a Tisza-adó árát?