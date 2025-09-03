Bírák és katonák is veszítenének a Tisza adóval

A Világgazdaság cikke szerint a Tisza Párt háromsávos adórendszert tervez: 416 ezer forintig 15, 1,25 millióig 22, efelett 33 százalékos kulcs érvényesülne. A Tisza adóterve a munkavállalók kétharmadát érintené rosszul.



Magyar Péterék többkulcsos adójával a bírák és a katonák is sokat veszítenének. A Tisza adóterve milliós mínuszt is eredményezhet Fotó: MTI / Purger Tamás

A Tisza adótervének hatása a bírák és katonák bérére

A bírák bére 2027-re 2,25 millió forintra nőne. A mostani szja mellett ez 1,5 milliós nettót jelentene, az új rendszerben viszont csak 1,26 millió maradna. Ez évente közel 3 milliós kiesést okozna. Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerint a katonák is megszenvednék az új adót: a legénység illetménye évi 476 ezer forinttal lenne kevesebb. A miniszter hangsúlyozta, a kormány mindent megtesz, hogy megvédje a katonák jövedelmét. Szalai Piroska főtanácsadó úgy véli, a többkulcsos szja lassítaná a bérnövekedést, és munkahelyek megszűnését idézné elő. Bár a Tisza Párt tagadja a tervek valódiságát, a gazdasági szakértők szerint a kockázat komoly.

A Tisza Párt adóterveinek beismerését ebben a videóban nézheti meg: