szeptember 20., szombat

Friderika névnap

18°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megújult a Jókai-híd

26 perce

Ebben a zalai faluban mindig történik valami: az új fejlesztéssel a helyiek régi álma vált valóra (videó)

Címkék#híd#Nagy Bálint#rekonstrukció#Magyar Falu Program#pályázat#fejlesztés#Senkó Balázs

Újabb fontos fejlesztést adtak át a napokban a zalai településen. Egy 11,5 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően megújult a híd Tilajon, s ezzel a helybeliek régi vágya teljesült.

Varga Lívia
Ebben a zalai faluban mindig történik valami: az új fejlesztéssel a helyiek régi álma vált valóra (videó)

Avatás. Nagy Bálint (j), Senkó Balázs (b2) és a képviselő-testület tagjai a tilaji Jókai-hídon.

Forrás: Facebook/Nagy Bálint

A tilaji Jókai Mór utcai hidat a Magyar falu program támogatásával újították fel. A több mint 11 millió forintos, 100 százalékban állami forrásból finanszírozott beruházás során a híd teljes rekonstrukciója megtörtént: új, tartós burkolatot és korlátokat kapott, valamint egy 16 méter hosszú csatlakozóút is épült, közölte a napokban tartott ünnepélyes hídavatón Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.

Tilaj
Senkó Balázs és Nagy Bálint. Közös munka eredménye a megújult híd. Forrás: Facebook/Nagy Bálint

Kézzelfogható segítség a kisebb településeknek

- A megvalósult fejlesztés is jól mutatja, hogy a Magyar falu program kézzelfogható segítséget nyújt a kisebb településeknek, hiszen olyan beruházásokra ad lehetőséget, amelyek közvetlenül a mindennapi életet teszik biztonságosabbá és könnyebbé. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a projekt sikeréhez! A felújított híd mostantól hosszú évekig szolgálja Tilaj közösségét - fogalmazott a politikus.

Egyetértésben, a kitűzött célok elérésén dolgoznak

 - A sikeres pályázatokat mindig a megfelelő előkészítés alapozza meg - fogalmazott közösségi oldalán Senkó Balázs polgármester, hozzátéve: az országgyűlési képviselőknek fontos szerepe van a Magyar falu program pályázatainak igényfelmérésében, az igények koordinálásában és a hozzáértő tanácsadásban. - Köszönet ezért Nagy Bálintnak! Köszönet továbbá a lakók türelméért, amivel kivárták a projekt előkészítését és a megértést az építés alatti forgalomkorlátozás miatt. Azt hiszem, megérte...

Tilaj
A tilaji Jókai Mór utcai hidat a Magyar falu program támogatásával újították fel. Forrás: Facebook/Nagy Bálint

A településvezető megköszönte továbbá a képviselő-testület munkáját, hiszen "egyetértésben, a kitűzött célok elérésén dolgoznak".

Tilajon mindig történik valami

Az alig kétszáz fős településen, Tilajon mindig történik valami, amiről érdemes beszélni: kiskertmegőrző program, közösségi aszaló bemutatóhely, gyümölcsfák oltása és metszése. Senkó Balázs polgármesterrel készült podcastünket itt hallgathatja meg. S korábban arról is írtunk, hogy vulkáni kőzetre bukkant a polgármester Tilaj határában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu