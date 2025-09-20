26 perce
Ebben a zalai faluban mindig történik valami: az új fejlesztéssel a helyiek régi álma vált valóra (videó)
Újabb fontos fejlesztést adtak át a napokban a zalai településen. Egy 11,5 millió forintos pályázati forrásnak köszönhetően megújult a híd Tilajon, s ezzel a helybeliek régi vágya teljesült.
Avatás. Nagy Bálint (j), Senkó Balázs (b2) és a képviselő-testület tagjai a tilaji Jókai-hídon.
Forrás: Facebook/Nagy Bálint
A tilaji Jókai Mór utcai hidat a Magyar falu program támogatásával újították fel. A több mint 11 millió forintos, 100 százalékban állami forrásból finanszírozott beruházás során a híd teljes rekonstrukciója megtörtént: új, tartós burkolatot és korlátokat kapott, valamint egy 16 méter hosszú csatlakozóút is épült, közölte a napokban tartott ünnepélyes hídavatón Nagy Bálint közlekedési államtitkár, a térség országgyűlési képviselője.
Kézzelfogható segítség a kisebb településeknek
- A megvalósult fejlesztés is jól mutatja, hogy a Magyar falu program kézzelfogható segítséget nyújt a kisebb településeknek, hiszen olyan beruházásokra ad lehetőséget, amelyek közvetlenül a mindennapi életet teszik biztonságosabbá és könnyebbé. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a projekt sikeréhez! A felújított híd mostantól hosszú évekig szolgálja Tilaj közösségét - fogalmazott a politikus.
Egyetértésben, a kitűzött célok elérésén dolgoznak
- A sikeres pályázatokat mindig a megfelelő előkészítés alapozza meg - fogalmazott közösségi oldalán Senkó Balázs polgármester, hozzátéve: az országgyűlési képviselőknek fontos szerepe van a Magyar falu program pályázatainak igényfelmérésében, az igények koordinálásában és a hozzáértő tanácsadásban. - Köszönet ezért Nagy Bálintnak! Köszönet továbbá a lakók türelméért, amivel kivárták a projekt előkészítését és a megértést az építés alatti forgalomkorlátozás miatt. Azt hiszem, megérte...
A településvezető megköszönte továbbá a képviselő-testület munkáját, hiszen "egyetértésben, a kitűzött célok elérésén dolgoznak".
Tilajon mindig történik valami
Az alig kétszáz fős településen, Tilajon mindig történik valami, amiről érdemes beszélni: kiskertmegőrző program, közösségi aszaló bemutatóhely, gyümölcsfák oltása és metszése. Senkó Balázs polgármesterrel készült podcastünket itt hallgathatja meg. S korábban arról is írtunk, hogy vulkáni kőzetre bukkant a polgármester Tilaj határában.
A köz kincsei – beszélgetés Senkó Balázzsal, Tilaj polgármesterével
Tilaj és Tilajújhegy vonzása, kertészkultúrája