Országos Mentőszolgálat

39 perce

Mi történt pontosan? Nem értek oda az életmentő riasztás helyszínére, 40 percig keresték a címet a mentők

Még augusztus elején történt, miszerint egy fővárosi férfi kért segítséget a mentőktől. Elmondása szerint idős édesanyja lett rosszul, nem vesz levegőt. A mentésirányító telefonon segítette a bejelentőt a vizsgálatra, tájékoztatott az Országos Mentőszolgálat.

Mozsár Eszter
Mi történt pontosan? Nem értek oda az életmentő riasztás helyszínére, 40 percig keresték a címet a mentők

Életmentéshez hívták a mentőket, ők mentek is azonnal.

Forrás: Országos Mentőszolgálat / Facebook

A mentésirányító azonnal mentőgépkocsit és mentőtisztikocsit riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta férfit, aki elmondása szerint követte is az utasításokat, írja az OMSZ közösségi oldalán. Néhány perc múlva azonban a bejelentő bontotta a vonalat, mondván hogy megérkeztek a mentők. Időközben a riasztott mentők is a helyszínre érkeztek, s jelezték, hogy a megadott címen nem találnak beteget. A mentésirányító visszahívta a férfit, aki erre azt válaszolta, hogy az ablakból figyelve őket rossz helyre mentek be. Amikor a mentésirányító igyekezett a „pontos” címre irányítani a mentőket, a bejelentő azt állította, hogy megérkezett a kocsi, majd letette a telefont. A mentő 40 percig keresték a beteget, hiába. A vaklárma miatt az Országos Mentőszolgálat megtette szükséges jogi lépéseket. 

 

