1 órája
Ennél olcsóbban nem tudod szigetelni a padlást - új program indul, teljesen ingyen!
Országszerte akár 150 ezer ingatlant is érinthet a legújabb padlásfödém szigetelési program. A 20-30 százalékos energiamegtakarítással kecsegető tetőfödém szigetelés ráadásul teljesen ingyenes a lakosság számára. Miként lehetséges ez? Mutatjuk.
Fotó: Szakony Attila
Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR) egy olyan szabályozási keret, amelyben az energiapiac szereplőit törvény kötelezi energiamegtakarítási intézkedések finanszírozására vagy végrehajtására. A rendszer lényege, hogy az energiaszolgáltatók (áram-, gázszolgáltatók stb.) éves energiamegtakarítási célokat kapnak, amelyeket teljesíteniük kell - írja a Pénzcentrum.hu. Ezt kétféleképpen tehetik meg: vagy befizetnek egy energiahatékonysági járulékot, vagy megvalósítanak energiahatékonysági beruházásokat a felhasználóknál, amelyek révén igazolt energiamegtakarítást érnek el. Ezt különféle energiahatékonysági beruházások támogatásával tudják teljesíteni – ilyen például a családi házak vagy társasházak korszerűsítése, amely révén a lakosság energiahatékonyabb otthont és csökkenő rezsiköltséget érhet el. A legtöbb esetben az elért energiamegtakarítás teljes egészében fedezi a beruházás költségeit, így a lakosságnak kvázi ingyenes a tetőfödém szigetelés.
Tetőfödém szigetelés – kanizsaiak is jelentkezhetnek
Az ilyen energiamegtakarítást célzó beruházásokra több cég szakosodott már Magyarországon, az egyik ezek közül a Get Eco Energy Kft., mely cég a közelmúltban megállapodást kötött a kanizsai önkormányzattal a tetőfödém szigetelési program népszerűsítésére. Ennek keretében az elkövetkezendő hetekben több lakossági fórumot tartanak majd a városrészekben, ahol a cég képviselői részletes tájékoztatást adnak a programban való részvétel feltételeiről.
Az összes tulajdonos hozzájárulása szükséges
- Országszerte immár több mint 50 ezer ingatlan szigetelését valósították meg, teljesen díjmentesen - árulta el Tóth Tamás, a Get Eco Energy Kft. nyugat-magyarországi régióvezetője. - Ezek a fejlesztések akár 20-30 százalékos energiamegtakarítást is eredményezhetnek, ami konkrét forintokban is mérhető a családok számára. Másrészt, az energiamegtakarítással kevesebb szén-dioxid kerül a levegőbe, ami egyértelműen környezetbarát.
A programban csak olyan sátortetős ingatlanok vehetnek részt, amelyek nem rendelkeznek még padlásfödém hőszigeteléssel, illetve fontos kritérium, hogy a padlás járható állapotban legyen. A beruházás csak abban az esetben indulhat, ha valamennyi tulajdonos a hozzájárulását adta és a tulajdoni lap másolatát megkapta a kivitelezést végző cég.
Így lehet jelentkezni a programra
A szigetelési programra több módon is jelentkezhetnek a kanizsai lakosok, egyfelől az önkormányzat épületében, a hivatal nyitvatartási idejében személyesen is lehet jelentkezni, másfelől a cég internetes weboldalán, [email protected] keresztül is kitölthető a jelentkezési űrlap.