A polgármester avatárja köszöntött: három testvérvárosi szerződést írtak alá a vadpörkölt fesztivál nyitónapján (galéria, videó)

A vendégeket idén rendhagyó módon Balaicz Zoltán polgármesternek a mesterséges intelligencia által generált Meta-avatárja, azaz digitális másolata köszöntötte, méghozzá mindenkit a maga nyelvén. Mint mondta, örök európai értékek kötik össze a jelenlévőket. A köszöntő kisfilmben elhangzott, 2017-ben baráti együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a zalai vármegyeszékhely Barót, Dunaszerdahely és Nyárádszereda városok vezetőivel. Az elmúlt nyolc évben erősödtek és kapcsolatok, s most érkezett el az idő, hogy Zalaegerszeg mindhárom településsel hivatalos testvérvárosi szerződést írjon alá.

Testvérvárosi szerződést írt alá Balaicz Zoltán és Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Három új testvérvárosi szerződést írtak alá, kettőt pedig megújítottak

Az ünnepélyes alkalmon először Benedek-Huszár János, Barót város polgármestere és Balaicz Zoltán látta el kézjegyével a dokumentumot. Majd Dr. Hájos Zoltán, Dunaszerdahely város polgármestere és Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere ugyancsak aláírásával erősítette meg az eddigi baráti kapcsolatot. Mindhárom városvezető rövid beszédében hangsúlyozta, hogy milyen fontos számukra a magyar ajkú testvérekkel való kapcsolat. Minden, ami a múltban, a jelenben és a jövőben összeköti őket. Mint mondták, a hivatalos iratokon túl sokkal fontosabbak számukra a személyes kötődések.

Krosno és Marl már 25 éve testvérváros

A rendezvényen egy másik jubileumot is megünnepeltek, ugyanis 2000-ben kötött testvérvárosi szerződést Zalaegerszeg két településsel. A kapcsolatokat megerősítő okiratot Piotr Przytocki, Krosno város polgármestere és Angelika Dornebeck, Marl város alpolgármestere írta alá. A rendezvényen a többi delegáció ugyancsak megköszönte a meghívást, végül Vigh László országgyűlési képviselő mondott ünnepi záróbeszédét. A Vadpörkölt és Borfesztivál jótékonysági főzésén ugyancsak találkozhatunk a tesvérvárosok küldötteivel.