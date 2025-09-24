szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Testről és lélekről mentősként: Győrfi Pál Zalába jön!

Címkék#programsorozat#Lentiben#Idősek hónapja#Győrfi Pál

Korosa Titanilla
Testről és lélekről mentősként: Győrfi Pál Zalába jön!

Lentiben tart előadást Győrfi Pál

Forrás: OMSZ

E héten pénteken kezdődik az idősek hónapja programsorozata Lentiben. A városi művelődési központban 14 órakor kezdődő rendezvényen Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket, fellép Horváth Károly és zenekara, majd Győrfi Pál tart előadást Testről és lélekről mentős szemmel címmel. A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Ezt olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu