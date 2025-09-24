Testről és lélekről mentősként: Győrfi Pál Zalába jön!

E héten pénteken kezdődik az idősek hónapja programsorozata Lentiben. A városi művelődési központban 14 órakor kezdődő rendezvényen Horváth László polgármester köszönti a megjelenteket, fellép Horváth Károly és zenekara, majd Győrfi Pál tart előadást Testről és lélekről mentős szemmel címmel. A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

