Asztalosból izomkolosszus – így lett EB-döntős a keszthelyi fiatal

A testépítés nem csak a külsőről szól

Látványos változás, erősödés, izmosodás: ezeket is adja a testépítés, ám nemcsak a test formálódik, hanem az ember személyisége is.

– Különösen fontos belső értékekkel gazdagodtam a sportnak köszönhetően. Az egyik legfőbb erény, amire megtanított, az a kitartás. Hosszú évek kitartó munkája egy olyan fizikum elérése, mellyel színpadra érdemes állni. Úgy gondolom, hogy ezáltal az életem más területein is kitartóbbá, céltudatossá váltam – vallja a sportoló. Kiemelte még azt a következetességet és tudatosságot is, amelyre szintén a sport nevelte, hiszen az edzések és az étrend betartása ezek nélkül nem menne. Szigorú és precíz diéta, lemondások,

grammra pontosan elkészített ételek, korlátozott alapanyagok – ezek jelentik az étkezést a versenyekre való felkészülés időszakában, de ezen kívül is kevés lehetőség adódik olyan ételek elfogyasztására, amelyek nagy változatosságot jelentenek. A sportoló szerint a versenyek közeledtével ez már embert próbálónak mondható, de a nehézségeken túllendíti annak tudata, hogy az eredmény érdekében van erre szükség.

A dopping tilos!

Ha egy testépítő az élvonalba jut, gyakran előfordul, hogy többen azt gondolják, ehhez különböző szerek is hozzásegítik. A testépítő Európa-bajnokság feltételei szigorúak.

– Csak és kizárólag legálisan fogyasztható táplálékkiegészítőket, vitaminokat és ásványi anyagokat használok. Mint azt sokan tudják, -ahogy a legtöbb versenysportban- itt is megjelenhetnek legálisan nem fogyasztható és forgalmazható teljesítményfokozók, azonban az általam preferált szövetség versenyein, az INBA Hungary-nél tiltott ezen teljesítményfokozók használata.



A versenyig hosszú út és fegyelmezettség vezet

Forrás: Forrás: MATE Georgikon Campus

Nem csak versenyez, a jövő nemzedékét is neveli

Jó ideje már személyi edzőként is dolgozik Nyakas Levente: szeretné minél többeknek megmutatni a sport szeretetének fontosságát, és segíteni sokakat abban, hogy egészségesebbek és magabiztosabbak legyenek.

– Természetesen az eredmények nem várhatóak egyik napról a másikra, sok esetben hetekig, hónapig kell követni egy edzéstervet és étrendet, hogy látványos legyen a változás, azonban kezdőként fejlődik a leggyorsabb ütemben az ember, így érdemes kitartani és akkor jönni fog az eredmény is. A vendégeim általában nagyon motiváltak, ezért természetesen várják a fejlődést már néhány edzés után, azonban mindig elfogadják, hogy a látványos eredmény eléréséhez több idő szükséges.

És persze a már említett következetesség és kitartás, amelyben fejlődnek is a kezdő sportolók. Az edző tapasztalatai szerint a legnagyobb nehézség nem az edzéseken van, hanem a mindennapokban, az étrend betartásában, s abban, hogy legyen idő például arra, hogy másnapra el legyen készítve és dobozba rakva az étel, s hogy a tanulás vagy munka közben is be tudják tartani az időpontokhoz kötött, szigorú étkezési előírásokat.