2 órája
Asztalosból izomkolosszus – így lett EB-döntős a keszthelyi fiatal
Szigorú étrend, kötött időbeosztás, lemondások. S mindezek mellett erősebb test, személyiségformálás, magabiztosság, eredmények és sikerek. Ezekről is vallott a keszthelyi testépítő, Nyakas Levente, aki az Európa-bajnokságra készül.
Öt évvel ezelőtt kezdett komolyabban foglalkozni a testépítéssel Nyakas Levente, aki idén már a Magyar Testépítő Bajnokságon és a Testépítő Európa Bajnokságon versenyez. A keszthelyi Asbóth Sándor Technikumban asztalosként végzett fiatalember a Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem Georgikon Campusa Üzemeltetési Osztályának csoportvezetője - sikereiről a Georgikon számolt be oldalán.
„Csak” izmosabb szeretett volna lenni - most már Nyakas Levente az EB-re készül
Vékony testalkatának erősítése, az izmosabb fizikum elérése miatt választotta a testépítést Nyakas Levente. Kezdetben erőemelő gyakorlatokat végzett, majd 2019-ben Varga Balázs vezetésével kezdett edzeni. Az ő nyomdokain haladva csakhamar megszületett az az álma, hogy ő is a versenyszínpadra álljon. Erre nem kellett sokáig várni, 2021-ben beteljesült a terv: akkor két kategóriában is indult: első versenyén az újoncok között harmadik, a junioroknál második lett. Két évvel később a Magyar Bajnokságon a harmadik legjobb junior lett, a felnőttek között pedig ötödik helyezést ért el. Egy hét múlva pedig következett az a megmérettetés, amire máig a legbüszkébb: a szlovák bajnokságon junior kategóriában második lett, felnőtt kategóriában pedig a dobogó harmadik fokára állhatott. Idén ősszel pedig a harmadik nagy versenyére készül.
Az eredmények mögött lemondások vannak, nem könnyű a testépítő élete
– Elmondható erről a sportágról, hogy megvonásokkal jár, amennyiben komolyabb szinten szeretné űzni az ember. Különösen időigényes sportról beszélünk, hiszen a napi szintű edzés elengedhetetlen, továbbá az étkezés terén is rengeteg fegyelmet igényel. A diéta pontos betartása kulcsfontosságú ebben az esetben. Ami a barátokat illeti, szerencsésnek mondhatom magam, hiszen Balázzsal a munkakapcsolatunk szoros barátsággá alakult, és több értékes kapcsolatra is szert tettem. A páromat szintén a sportnak köszönhetően ismertem meg, közel 3 évvel ezelőtt – mondta el a Georgikon Campus oldalán megjelent beszélgetésben Nyakas Levente, aki arra is rávilágított, hogy a testépítés bizony nemcsak a sportolót teszi próbára, hanem a párkapcsolatot is, hiszen az edzések és a vele járó kötöttségek jelentősen befolyásolják a mindennapi életet. Szerinte éppen ezért az a legoptimálisabb, ha a pár mindkét tagja testépítő, így megértik a versenyfelkészülések szoros napirendjét.
A testépítés nem csak a külsőről szól
Látványos változás, erősödés, izmosodás: ezeket is adja a testépítés, ám nemcsak a test formálódik, hanem az ember személyisége is.
– Különösen fontos belső értékekkel gazdagodtam a sportnak köszönhetően. Az egyik legfőbb erény, amire megtanított, az a kitartás. Hosszú évek kitartó munkája egy olyan fizikum elérése, mellyel színpadra érdemes állni. Úgy gondolom, hogy ezáltal az életem más területein is kitartóbbá, céltudatossá váltam – vallja a sportoló. Kiemelte még azt a következetességet és tudatosságot is, amelyre szintén a sport nevelte, hiszen az edzések és az étrend betartása ezek nélkül nem menne. Szigorú és precíz diéta, lemondások,
grammra pontosan elkészített ételek, korlátozott alapanyagok – ezek jelentik az étkezést a versenyekre való felkészülés időszakában, de ezen kívül is kevés lehetőség adódik olyan ételek elfogyasztására, amelyek nagy változatosságot jelentenek. A sportoló szerint a versenyek közeledtével ez már embert próbálónak mondható, de a nehézségeken túllendíti annak tudata, hogy az eredmény érdekében van erre szükség.
A dopping tilos!
Ha egy testépítő az élvonalba jut, gyakran előfordul, hogy többen azt gondolják, ehhez különböző szerek is hozzásegítik. A testépítő Európa-bajnokság feltételei szigorúak.
– Csak és kizárólag legálisan fogyasztható táplálékkiegészítőket, vitaminokat és ásványi anyagokat használok. Mint azt sokan tudják, -ahogy a legtöbb versenysportban- itt is megjelenhetnek legálisan nem fogyasztható és forgalmazható teljesítményfokozók, azonban az általam preferált szövetség versenyein, az INBA Hungary-nél tiltott ezen teljesítményfokozók használata.
Nem csak versenyez, a jövő nemzedékét is neveli
Jó ideje már személyi edzőként is dolgozik Nyakas Levente: szeretné minél többeknek megmutatni a sport szeretetének fontosságát, és segíteni sokakat abban, hogy egészségesebbek és magabiztosabbak legyenek.
– Természetesen az eredmények nem várhatóak egyik napról a másikra, sok esetben hetekig, hónapig kell követni egy edzéstervet és étrendet, hogy látványos legyen a változás, azonban kezdőként fejlődik a leggyorsabb ütemben az ember, így érdemes kitartani és akkor jönni fog az eredmény is. A vendégeim általában nagyon motiváltak, ezért természetesen várják a fejlődést már néhány edzés után, azonban mindig elfogadják, hogy a látványos eredmény eléréséhez több idő szükséges.
És persze a már említett következetesség és kitartás, amelyben fejlődnek is a kezdő sportolók. Az edző tapasztalatai szerint a legnagyobb nehézség nem az edzéseken van, hanem a mindennapokban, az étrend betartásában, s abban, hogy legyen idő például arra, hogy másnapra el legyen készítve és dobozba rakva az étel, s hogy a tanulás vagy munka közben is be tudják tartani az időpontokhoz kötött, szigorú étkezési előírásokat.