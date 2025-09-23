3 órája
A csúcsforgalmat csillapítja a megújult csomópont a zalai városban (galéria, videó)
A jelentős gépkocsiforgalom és a leromlott útburkolat miatt kérte a zalaegerszegi önkormányzat a beruházást. A Magyar Közút Nzrt.-vel együttműködve megújult a teskándi csomópont, amit hivatalosan kedden adtak át a sajtó képviselőinek jelenlétében. A kivitelező a Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt.
A beruházás részleteti Mórocz József, Balaicz Zoltán, Domján István és Bali Zoltán ismertette.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Forgalmas útszakaszt tudtak ismét rendbe tenni, hangzott el a sajtótájékoztatón. Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta, ezt az útvonalat használják a városba igyekvők vagy a Szenterzsébethegy, Teskánd, Pórszombat felé utazók. A teskándi csomópont kivitelezését a zalaegerszegi-teskándi kerékpárút befejezése után, júliusban kezdték el.
A teskándi csomópont megépítésével csillapították a forgalmat
A Magyar Közút kezelésében lévő terület felújítása időszerű volt. Mórocz József, a Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója elmondta, bár nem főút a 7405 jelzésű pórszombati út, mégis egy főút forgalmát bonyolítja le. Többen javasolták egy körforgalom létesítését. Az egyelőre nem valósítható meg – részben a közeli vasúti átjáró közelsége miatt –, ám remélik, hogy a megújított csomópont már most csillapítja a reggeli és délutáni csúcsforgalmat. Domján István önkormányzati képviselő elmondta, ez a nyugati átjáró mindig nehezített volt a közlekedés szempontjából. Mint fogalmazott, a kerékpárúttal együtt nemcsak kulturált, hanem biztonságos csomópont jött létre.
Megújult a teskándi csomópontFotók: Pezzetta Umberto
Bali Zoltán alpolgármester arra hívta el a figyelmet, hogy az önkormányzatnak nemcsak a napi 30 ezres zalaegerszegi, hanem a környéken áthaladó, napi 15 ezres járműforgalomból adódó gondokat is meg kell oldani. A felújítás során 170 méter szakasz újult meg, az útpályát kiszélesítették, az autóbuszöbölben új bazaltbeton burkolat készült.
