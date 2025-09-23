A csúcsforgalmat csillapítja a megújult csomópont a zalai városban (galéria, videó)

Forgalmas útszakaszt tudtak ismét rendbe tenni, hangzott el a sajtótájékoztatón. Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta, ezt az útvonalat használják a városba igyekvők vagy a Szenterzsébethegy, Teskánd, Pórszombat felé utazók. A teskándi csomópont kivitelezését a zalaegerszegi-teskándi kerékpárút befejezése után, júliusban kezdték el.

Megújult a teskándi csomópont, ahol a buszmegállót ugyancsak modernizálták.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A teskándi csomópont megépítésével csillapították a forgalmat

A Magyar Közút kezelésében lévő terület felújítása időszerű volt. Mórocz József, a Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója elmondta, bár nem főút a 7405 jelzésű pórszombati út, mégis egy főút forgalmát bonyolítja le. Többen javasolták egy körforgalom létesítését. Az egyelőre nem valósítható meg – részben a közeli vasúti átjáró közelsége miatt –, ám remélik, hogy a megújított csomópont már most csillapítja a reggeli és délutáni csúcsforgalmat. Domján István önkormányzati képviselő elmondta, ez a nyugati átjáró mindig nehezített volt a közlekedés szempontjából. Mint fogalmazott, a kerékpárúttal együtt nemcsak kulturált, hanem biztonságos csomópont jött létre.