Beruházás

1 órája

A csúcsforgalmat csillapítja a megújult csomópont a zalai városban (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#teskándi csomópont#Szenterzsébethegy#főút#kerékpárút

A jelentős gépkocsiforgalom és a leromlott útburkolat miatt kérte a zalaegerszegi önkormányzat a beruházást. A Magyar Közút Nzrt.-vel együttműködve megújult a teskándi csomópont, amit hivatalosan kedden adtak át a sajtó képviselőinek jelenlétében. A kivitelező a Sprint Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. volt.

Mozsár Eszter
A beruházás részleteti Mórocz József, Balaicz Zoltán, Domján István és Bali Zoltán ismertette.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Forgalmas útszakaszt tudtak ismét rendbe tenni, hangzott el a sajtótájékoztatón. Balaicz Zoltán polgármester hangsúlyozta, ezt az útvonalat használják a városba igyekvők vagy a Szenterzsébethegy, Teskánd, Pórszombat felé utazók. A teskándi csomópont kivitelezését a zalaegerszegi-teskándi kerékpárút befejezése után, júliusban kezdték el. 

Megújult a teskándi csomópont Zalaegerszegen
Megújult a teskándi csomópont, ahol a buszmegállót ugyancsak modernizálták.
Fotó: Pezzetta Umberto  / Zalai Hírlap

A teskándi csomópont megépítésével csillapították a forgalmat

A Magyar Közút kezelésében lévő terület felújítása időszerű volt. Mórocz József, a Magyar Közút Zrt. Zala vármegyei igazgatója elmondta, bár nem főút a 7405 jelzésű pórszombati út, mégis egy főút forgalmát bonyolítja le. Többen javasolták egy körforgalom létesítését. Az egyelőre nem valósítható meg – részben a közeli vasúti átjáró közelsége miatt –, ám remélik, hogy a megújított csomópont már most csillapítja a reggeli és délutáni csúcsforgalmat. Domján István önkormányzati képviselő elmondta, ez a nyugati átjáró mindig nehezített volt a közlekedés szempontjából. Mint fogalmazott, a kerékpárúttal együtt nemcsak kulturált, hanem biztonságos csomópont jött létre. 

Megújult a teskándi csomópont

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Bali Zoltán alpolgármester arra hívta el a figyelmet, hogy az önkormányzatnak nemcsak a napi 30 ezres zalaegerszegi, hanem a környéken áthaladó, napi 15 ezres járműforgalomból adódó gondokat is meg kell oldani. A felújítás során 170 méter szakasz újult meg, az útpályát kiszélesítették, az autóbuszöbölben új bazaltbeton burkolat készült. 

 


 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
