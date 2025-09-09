szeptember 9., kedd

Áramszünet

2 órája

Ezen a zalai településen nem lesz áram két napig

Mészáros Annarózsa

Várvölgyön tervezett áramszünet lesz 2025. szeptember 18-án és 19-én 08:00 - 15:30 között. Az E.ON szakemberei bővítik a hálózatot a megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása végett.

Tervezett áramszünet lesz Várvölgyön
Tervezett áramszünet lesz Várvölgyön a hónap közepén
Forrás:  Getty Images

A tervezett áramszünet érintett felhasználási helyei szeptember 18-án:

  • Hrsz. HRSZ:2121
  • Hrsz. HRSZ:2123/2
  • Hrsz. HRSZ:2124
  • Hrsz. HRSZ:2323/1
  • Hrsz. 1182 /6 hrsz
  • Hrsz. 2122 /2
  • Kültelek 43 HRSZ:2257
  • Új utca 1182

Szeptember 19-én:

  • Kossuth Lajos utca 49.
  • Zsógor köz HRSZ 1175
  • Zsógor köz 1
  • Zsógor köz 2 HRSZ 976
  • Zsógor köz 4
  • Zsógor köz 5
  • Zsógor köz 6

 

 

