Áramszünet
2 órája
Ezen a zalai településen nem lesz áram két napig
Várvölgyön tervezett áramszünet lesz 2025. szeptember 18-án és 19-én 08:00 - 15:30 között. Az E.ON szakemberei bővítik a hálózatot a megnövekedett ügyféligény villamos energia ellátása végett.
A tervezett áramszünet érintett felhasználási helyei szeptember 18-án:
- Hrsz. HRSZ:2121
- Hrsz. HRSZ:2123/2
- Hrsz. HRSZ:2124
- Hrsz. HRSZ:2323/1
- Hrsz. 1182 /6 hrsz
- Hrsz. 2122 /2
- Kültelek 43 HRSZ:2257
- Új utca 1182
Szeptember 19-én:
- Kossuth Lajos utca 49.
- Zsógor köz HRSZ 1175
- Zsógor köz 1
- Zsógor köz 2 HRSZ 976
- Zsógor köz 4
- Zsógor köz 5
- Zsógor köz 6
