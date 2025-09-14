szeptember 14., vasárnap

Azt kérték, hogy ne legyen áram

Keszthelyen tervezett áramszünet lesz 2025. szeptember 22-én, hétfőn reggel 8 és délután 14 óra között, felhasználó igényére történő kikapcsolás okán.

Tervezett áramszünet lesz Keszthelyen felhasználói kérésre
A tervezett áramszünet érintett felhasználási helyei

  • Gelencsér utca 2-12
  • Gelencsér utca 3-7, 13-17
  • Kastély utca 2-18
  • Kastély utca 3-9
  • Katona József utca 1-19
  • Katona József utca 2-18
  • Kossuth Lajos utca 2-12
  • Szalasztó utca 2-30
  • Szent Miklós utca HRSZ:1225/1

 

