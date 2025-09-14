Áramszünet
Azt kérték, hogy ne legyen áram
Keszthelyen tervezett áramszünet lesz 2025. szeptember 22-én, hétfőn reggel 8 és délután 14 óra között, felhasználó igényére történő kikapcsolás okán.
A tervezett áramszünet érintett felhasználási helyei
- Gelencsér utca 2-12
- Gelencsér utca 3-7, 13-17
- Kastély utca 2-18
- Kastély utca 3-9
- Katona József utca 1-19
- Katona József utca 2-18
- Kossuth Lajos utca 2-12
- Szalasztó utca 2-30
- Szent Miklós utca HRSZ:1225/1
